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师生同吃同住，教师结对帮带，成立多样社团

一所农村寄宿制学校的新探索（一线调研）

本报记者 张丹华
2024年05月15日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　八仙中学校园。
　　八仙中学供图

　　八仙中学校长李强在给学生上课。
　　本报记者 张丹华摄

　　习近平总书记强调：“要推进城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育资源差距，促进教育公平，切断贫困代际传递。”

　　2024年中央一号文件提出：“完善农村公共服务体系。优化公共教育服务供给，加强寄宿制学校建设，办好必要的乡村小规模学校。”

　　随着新型城镇化的深入推进，寄宿制学校成为不少乡村学生的求学选择。办好农村寄宿制学校，对助力乡村全面振兴、推进城乡义务教育一体化发展具有重要意义。近年来，国家采取一系列政策措施，农村寄宿制学校在办学条件、师资力量等方面得到明显改善，同时也在促进学生全面发展等方面进行新的探索。

　　本版今起刊登系列报道，关注农村寄宿制学校，约请多地记者深入基层，剖析典型案例，倾听一线声音，探讨如何办好农村寄宿制学校，推动义务教育优质均衡发展。

　　——编  者

　　

　　“高高的青山上，萱草花开放……”课后的音乐社团活动中，七年级二班的李春娇轻声跟着老师哼唱。“这是我最喜欢的歌。”她低着头，轻声对记者说。

　　这里是陕西省安康市平利县八仙镇八仙中学，一所位于大巴山中的农村寄宿制学校。学校建于1958年，现有学生587人，寄宿生355人。其中很多学生父母在外务工、与爷爷奶奶一起生活。

　　寄宿制学校的学生有什么特点？他们需要什么样的教育？这是八仙中学60多名老师常常思考的问题。

　　“为学生打开通往广阔世界的大门”

　　八仙中学位于群山环绕之中，校园里有块椭圆的大石头，上面刻着两个字——铸魂。

　　“我深受这两个字的影响。教书育人、培根铸魂是教师的职责所在。”八仙中学党委书记、校长李强说。八仙中学是李强的母校，从2004年起，他已经在这里工作了20年。

　　从建校起，八仙中学就是一所农村寄宿制学校。目前，学校在岗教师62人，所有校领导在担任行政职务的同时坚持一线教学，全部老师在学校住宿。

　　上午第二节课，九年级一班语文老师黄婷正在讲课文《谈读书》。她打开教学多媒体设备，带领学生了解学习目标、作者简介、相关背景等。在一次次师生互动中，同学们既学习了课文，也学到了读书的方法。

　　“我喜欢跟学生互动，调动他们的积极性。”黄婷说，今年是她任教的第二年，也是第一次担任毕业班老师兼班主任，压力是有些，但信心很足。

　　“良好的教师结构，老中青三代教师应该呈橄榄型。但是学校的现状是两头粗，中间细，培养起来的教学骨干流失多。这在乡镇学校比较普遍。”李强说。近几年，学校每年流失10名左右教学骨干，第二年再补充相应数量的教学新手。如何让年轻教师快速上手？学校想出了一个办法：师徒结对，经验丰富的教师带新教师。

　　“可以通过听课、交流等形式了解、选择师傅，我初入学校就选择了自己的师傅，学到了很多经验。”黄婷说。

　　与之配套的还有青年教师教学工作培训、青年教师班主任工作培训等。近20年来，学校培养出多位省级教学能手、优秀教师。

　　在李强看来，培养出更多好教师，才能够“为学生打开通往广阔世界的大门”。

　　一茬茬学生从这里走出大山，又有许多毕业生学成归来。近30年来，八仙中学先后有36名学生大学毕业后回校任教，把青春奉献给大山。

　　“要善于发现自己的闪光点，踊跃展示”

　　早晨7点，学校的喇叭准时播放音乐。伴着回荡在山谷中的歌声，七年级二班的王祖燕与室友们闻铃即起，整理内务。7时20分赶到教室，一天的学习便开始了。

　　“这是住校的第二个学期，孩子明显独立不少。周末回家会主动帮忙做家务、干农活。”王祖燕的妈妈张丽萍说。

　　“学校学生主要来自八仙镇和正阳镇，寄宿生占了一半以上。很多学生的家长在外务工。这些孩子需要怎样的教育，是我经常思考的问题。”李强说。

　　很多学生都听李强讲过“丑石”的故事——一块石头，盖房子瓦工嫌不规则，做石墨石匠嫌石质细，老人孩子也嫌它丑。直到一位天文学家到来，竟发现它是一块陨石，科研价值重大。

　　“我们学校地处大山之中，山里最多的就是石头。石头是普通的，也是坚韧的。”李强经常给学生讲，不要觉得自己平凡就缺乏自信，“要善于发现自己的闪光点，踊跃展示，既要内敛谦虚，也要顽强不屈。”

　　这些年，八仙中学的教学目标很清晰：把育人工作放在第一位。“处于青春期的初中生，总觉得自己已经是大人了，却又很懵懂，需要及时引导。”李强说，这就要求教师必须重视学生的心理健康。

　　刚上初中时，八年级二班的李嘉佳不太适应学校的环境，性格很内向。语文老师杨莎莎鼓励她多和室友聊天，多参加学校活动。后来，她的朋友多了，也变得开朗了。现在的李嘉佳成绩优异，被同学们选为班长。

　　为了关注到每名学生的成长情况，八仙中学实行师生结对帮扶管理措施。全校老师包干结对帮扶在校学生，重点帮扶学困生、留守生、单亲生、贫困生等。定时家访，了解家庭情况，一对一指导，帮助学生树立信心。

　　学校还创办了很多社团，比如丑石文学社、跳棋社、篮球社、羽毛球社等，设立“婷姐心语”心理咨询室，开辟劳动实践基地，引导学生全面发展。

　　“让学生更好体会到家的感觉”

　　中考即将到来。每天下午第三节课后，九年级的学生就会集中到操场上训练体育考试科目。

　　九年级二班的李泽毓正在跟着体育老师曾帆练习实心球。他的体育成绩非常好，1000米长跑、50米短跑、篮球和跳绳都已经是满分，“只要再练练实心球，体育就能拿满分了。”李泽毓说。

　　八仙中学的体育成绩常年在全县的初级中学中名列前茅，这与平时的积累密切相关。

　　每天上午，学校都有一个时长半小时的大课间。全校同学在体育老师的带领下到操场跑步，然后再做广播体操。

　　下午放学还有课外活动项目，比如羽毛球、跳绳、乒乓球、篮球等，保证每个学生每天一小时的运动量。

　　日积月累，学生的身体素质不断提高。“重视体育是历任校长留下来的优良传统，我要把这个接力棒传下去。”李强说。据统计，近15年，八仙中学共向体育类高等院校输送人才55人。

　　“现在的塑胶跑道多漂亮。之前是土操场，学生们上体育课，要先捡一圈石子以防崴脚，然后洒水防止起尘。体育特长生体能训练，练习拖轮胎跑，一跑一拖，操场上全是土。”回忆起旧时光，曾帆和几个体育老师都笑了。

　　八仙中学地处偏远，学校的硬件建设起步于师生的肩挑背驮。1958年建校初，就几间土墙房。师生齐动手，靠双手和背篓，通过十几年努力，开辟了校园空地和操场。

　　1992年，两幢教学楼投入使用，教师宿办楼和学生宿舍楼建成后，学校有了宽敞明亮的教室、干净整洁的宿舍。

　　之后，校园面积逐渐扩大，教学楼也增加了两幢。特别是学生餐厅的建成，让用餐卫生安全有了保障。根据平利县推行的营养改善计划，每个学生都可以在餐厅免费享用午餐。

　　随着义务教育均衡县创建工作的深入推进，八仙中学新建了实验室、音乐室、美术室、图书阅览室等，投影仪换成了电子白板，操场铺上了塑胶跑道。学习生活条件不断改善，校园环境焕然一新。

　　八仙中学正在参与义务教育优质均衡发展学校创建工作。“我希望再改善一下住宿条件，让环境更温馨，让学生更好体会到家的感觉。”李强说。

　　

　　■记者手记

　　从有学上到上好学

　　有着60多年办学历史的八仙中学，从建校起就是寄宿制学校，积累了丰富的办学经验。面对新形势，学校积极争取国家各项政策支持，持续改善学生学习和住宿环境。师生同吃同住，教师关注学生身心健康，帮助他们发现自身价值，鼓励他们成为对社会有用的人。

　　收获知识也得到关爱，强健体魄也增长信心，在这所不大的校园里，学生们收获的，是可以受益一生的精神财富。

　　党的二十大报告明确提出“加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化”。目前，各级政府正着力改善乡镇地区教育条件，办好农村寄宿制学校是提高教育教学质量的重要举措。

　　据民政部数据显示，截至“十三五”末，全国共有农村留守儿童643.6万名。解决居住地离学校较远孩子就学问题、加强学校安全管理和教学质量提升……从有学上到上好学，农村寄宿制学校的发展，将为缩小城乡教育资源差距，促进教育公平，切断贫困代际传递贡献重要力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 12 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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