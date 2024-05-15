本报记者 闫伊乔

数据来源：教育部

核心阅读

我国近年来大力推进国家教育数字化战略行动。截至目前，上线慕课数量超过7.68万门，学习人次达12.77亿，建设和应用规模居世界第一，教育的公共服务能力显著增强。

一位年近七旬的老先生，约上朋友，一起学习摄影、医学等慕课；一门从线下搬到线上的课，此前20年听过的学生可能一共只有近2000人，现在一堂课就吸引近3000人……在线教育处处能学、时时可学，我国教育数字化建设近年来取得显著成就。

经过10余年的探索，截至目前，中国上线慕课数量超过7.68万门，注册用户4.54亿，在校生获得慕课学分认定4.15亿人次，服务国内12.77亿人次学习，建设和应用规模居世界第一。

慕课平台

拓宽全民学习渠道

“老师的教学生动、务实、举一反三，让像我这样非本专业的学生也能听得入迷。”“艾老师的课堂真正让我摸到了数据分析的门槛！”偶然点开在线平台的评论区，北京邮电大学教授艾新波才知道，自己教授的慕课《R语言数据分析》吸引了众多来自不同高校、不同专业的同学参与学习。

2013年中国慕课建设开启以来，其优质、共享、便利的特点，为许多人提供了学习机会，成为推动课堂教学改革的重要引擎。“采用线上线下混合的方式授课，学生可以充分利用慕课资源先行自学，再通过课上串讲、专题延伸等形式深入学习，优化了学习手段，也提高了学习效率。”艾新波说。

“好的大学，没有围墙”。每次点开中国大学慕课官网，北京市民陈睿都会被这句话打动。“学完《不朽的艺术》，更想去博物馆看展了；学完《方言与中国文化》，对方言有了更深入的了解。”工作之余，陈睿在慕课学习中体会到了生活的更多可能性。

2022年3月，国家智慧教育公共服务平台正式上线，聚焦学生学习、学校治理、教育创新等功能，开设德育、课程教学、劳动教育等栏目。累计注册用户突破1亿，浏览量超过367亿次、访客量达25亿人次。最新数据显示，平台已汇聚高等教育优质慕课2.7万门，覆盖本科12个学科门类，93个专业类。

北京大学开设的《军事理论》，将社会主义核心价值观融入国防政策、国家安全等内容的教学之中；中央音乐学院开设的《音乐鉴赏》，从音乐表现机制、音乐欣赏方式与层次等方面提升学生音乐修养；《走进故宫》课程，从历史、建筑、藏品出发，将真实生动的故宫故事娓娓道来……

“数字教育正让更多优质资源突破时空、联通城乡、跨越山海，让教育发展成果更多更公平惠及全体人民。”教育部部长怀进鹏说。

“慕课西部行”

推动教学资源共享

一块屏幕，让相隔数千公里的哈尔滨工程大学和塔里木大学两校学生，“走”进同一间教室。

“发电发动机和发电机组是邮轮电力的主要来源，中央电力推进系统也是动力来源之一。”哈尔滨工程大学《电力电子技术》课上，屏幕另一端塔里木大学的同学积极与老师互动交流。“相隔数千公里，但大家就像坐在一起上课一样。”哈尔滨工程大学智能学院2021级学生金泽同说。

课前，两校授课教师就课程内容、重点难点、组织形式、教学流程等积极沟通，确保这堂理论知识晦涩难懂的课程达到最好的教学效果。“推动优质教育资源共享，就好比邀请远方的客人来到家里做客，我们要拿出精品课程和优质师资。”哈尔滨工程大学本科生院副院长刘海波说。

2013年起，教育部指导实施“慕课西部行”计划，通过慕课供给、师资培训、教学平台服务，精准对接西部地区高校教学需求，把东部的优质课堂“搬”到西部，提升当地教育教学质量和人才培养质量。“‘慕课西部行’正在改变教师的教、学生的学、学校的管。”教育部有关负责人表示。

四川音乐学院与喀什大学开设的《中国民族民间舞》课程，借助全景教学空间同步开展动作示范，让新疆歌舞文化“跳”进西南高校，也让大气磅礴的彝族歌舞响彻新疆校园。在喀什大学，这样的异地同步课堂已开展80余门，学校基于在线学习平台及大数据分析平台，将信息技术与教育教学深度融合。“‘慕课西部行’深刻改变了喀什大学的教育教学和管理理念。现在，学校已建设近200间智慧教室，教师们也开始尝试着自己制作在线教学资源。”喀什大学党委副书记赵斌表示。

从“同上一堂课”到“同答一张卷”再到“共建一门课”，“慕课西部行”在探索中逐渐实现由“用”到“建”，从“引进”到“输出”的转变。教育部高等教育司相关负责人介绍，截至目前，所有中西部高校均已使用慕课开展在线教学或混合式教学，东部地区高校累计面向西部高校提供19.84万门慕课及定制化课程服务，帮助西部地区开展混合式教学506.94万门次，参与学习学生达5.36亿人次。

慕课出海

加速全球教育数字化

“在印尼，我们很难学到这类课程，我很珍惜这次学习机会，不管是知识还是在线学习体验都是全新的。”来自印尼特布卡大学的迪亚通过在线平台，和清华大学的同学一起完成了城市环境工程课程的学习，不必来到北京，便能享受到中国顶尖学府的优质教育资源。

如今，同上一堂课的同学可能来自不同省份的不同学校，甚至可能来自不同国家，像迪亚一样接受中国慕课教育的海外学生已经遍布全球。

近年来，我国以开放的姿态向世界分享中国慕课与在线教育成果，推动高等教育在数字时代的创新与变革。2020年发起成立世界慕课与在线教育联盟，构建起高等在线教育国际合作交流机制，成员包括来自6大洲16个国家的23个高校和在线教育机构。依托联盟，中国慕课开设了341门次全球融合式课程、10个全球融合式证书项目，与全球30余家知名高校和在线教育机构合作搭建了课程引进与输出的双向沟通渠道，吸引全球学习者近2540万人次。

西安交通大学依托丝绸之路大学联盟，开设能源化工、健康医疗等30个培训专题和743门课程；西南交通大学落实“一带一路”倡议，开展课程、教材建设，培养了80余个国家的5000余名轨道交通人才，辐射海内外200余所高校、10万名线上学习者；南方科技大学帮助柬埔寨、肯尼亚等13个国家建设了智慧教室……“慕课出海”，向世界发出中国声音、分享中国经验，也为构建人类命运共同体贡献了力量。

2024世界数字教育大会上，世界数字教育联盟正式成立，中国国家智慧教育公共服务平台国际版上线。这是继2023年世界慕课与在线教育大会首次在海外举办后，中国数字教育国际发展取得的新突破。

“中国国家智慧教育公共服务平台国际版向全世界免费推送780门中国‘金课’，为全球学习者提供24小时不间断的学习支撑，与世界各国共享优质的数字化教育资源，满足不同地区人们即时化的学习需求。”教育部副部长吴岩介绍，国际版平台的推出，将为打造更加开放、更加包容、更有韧性的数字教育提供更广阔的平台。

（来晨曦参与采写）

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)