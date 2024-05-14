人民网北京5月14日电 （记者鲁婧）教育部会同公安部、国家消防救援局等部门近日召开全国中小学幼儿园安全工作视频会议，要求尽最大努力防范和遏制各类安全事件发生。

会议要求，各地党委教育工作领导小组要加强对中小学幼儿园安全工作的统筹领导，协调解决校园安全突出问题。加强主动宣传，传播安全知识，讲好安全故事。常态化开展安全教育和案例警示，引导广大学生做到知危险、会避险。强化安全工作考核，健全常态督导机制，指导学校把安全工作要求落实到位，形成工作闭环。

会议强调，各地要聚焦关键环节，全面深化安全工作重点领域治理，重点做好以下五点工作：

一是深入实施心理健康专项行动，筑牢健康第一理念。健全学生心理健康监测与预警机制，加强医校协同。分层分类开展学生心理健康教育，推进宣传科普。

二是深入实施学生欺凌防治专项行动，形成长效治理机制。面向师生、家长定期开展法治教育、防治学生欺凌专题教育培训。强化教育惩戒举措，健全责任追究机制。

三是深入实施“护校安园”专项行动，提升安全防范能力。会同住建、消防等部门，对校舍安全、消防安全、食品安全进行全面排查整治。配合相关部门，完善“护学岗”机制，严格落实“高峰勤务”制度，加强校园周边经营场所规范整治，协同化解涉校涉生矛盾纠纷，全面加强校园周边治理。

四是深入实施防溺水专项行动，持续巩固治理成效。充分利用各类媒体资源，高频次、全覆盖开展预防溺水教育。充分发挥防溺水联防联控机制和河湖长机制作用，强化水域管理。

五是深入实施交通安全提升行动，确保师生出行安全。广泛开展交通安全教育，引导师生自觉遵守交通规则。规范发展专用校车，因地制宜发展学生定制公交，加大校车和接送学生车辆治理力度。配合公安交管部门全面完善学校周边道路交通安全设施和管理设施，共同维护好校门及周边交通秩序。

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