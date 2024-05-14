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北京市春季学期“课改教研行”走进首都师大附中大兴北校区

2024年05月14日12:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月14日电 （记者李依环）北京市2024春季学期“课改教研行”走进首都师大附中大兴北校区活动日前举办。活动以“立足思维课堂 发展学生素养”为主题，旨在开展“市-区-校”三级教研实践，共同推进素养导向下的“教-学-评”一体化课堂教学研究。

对于推进课堂教学研究，北京市大兴区教委副主任崔连娜提出三点期望，一是通过教研协同，加快教研转型；二是通过教研引领，推动教学变革；三是立足课堂，加强校本教研的方式，全面提升区域教师课堂教学水平，促进大兴区教育高质量发展。

会上，首都师大附中大兴北校区书记、执行校长许向辉以《核心素养导向下的思维发展课堂建构》为题，分享学校“5+3+1”思维课堂模式的探索与实践。许向辉表示，近年来，学校着力建设高品质课堂，探索跨学科融合教学，助力教研迭代升级，探索核心素养在课堂教学中落实的有效路径。

北京市大兴区安定镇中心小学校长张娜、大兴区第二中学教学主任袁静聚焦“乡镇学校跨校区大教研模式的探索与实践”“运用智能化课堂分析 助力教与学方式转变”等话题进行分享交流。

本次活动由北京教育科学研究院基础教育教学研究中心主办，大兴区教师进修学校、首都师大附中大兴北校区承办。当天，首都师大附中大兴北校区还进行了“思维发展性课堂”研究课的展示。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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