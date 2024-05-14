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全国大学生职业规划大赛总决赛决出奖项

2024年05月14日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海5月13日电  （记者吴月）12日，首届全国大学生职业规划大赛总决赛颁奖仪式在上海举行。此前，大学生职业发展与就业指导课程教学赛道、学生成长赛道和学生就业赛道总决赛先后举办。总决赛决出金奖、银奖、铜奖，以及单项奖、优秀组织奖、优秀指导教师奖等奖项。

本次大赛由教育部与上海市政府共同主办，以“筑梦青春志在四方  规划启航职引未来”为主题，以立德树人、就业育人为主线，努力打造强化生涯教育的大课堂、促进人才供需对接的大平台、服务毕业生就业的大市场。

大赛自2023年8月启动以来，高校师生踊跃参与，累计报名学生952万人，覆盖高校2740所，其中学生成长赛道报名744万人、学生就业赛道报名208万人。课程教学赛道有3707名就业指导教师参赛，覆盖1565所高校、1921个课程教学团队。

首届全国大学生职业规划大赛采用“主体赛事+同期活动”的整体设计。根据赛事整体安排，各地各高校配合主体赛事广泛开展招聘会、职业体验营等活动。截至目前，累计举办就业指导和校园招聘活动8.17万场，提供岗位超百万个。

《 人民日报 》（ 2024年05月14日 12 版）

(责编：孙竞、李依环)

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