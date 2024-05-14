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对“霸凌式”教育说“不”

张盖伦
2024年05月14日08:18 | 来源：科技日报
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近日，某“教育专家”的家访视频引发网络关注。这些家访视频的主要内容是帮助成绩不太好的孩子“变身”学霸。不过，相关视频中所采用的教育方式引发网友争议，被网友称作 “霸凌式”教育。

这位“教育专家”要解决的，大部分是“学业问题”，所输出的观念是要有梦想、要心无旁骛、要背诵、要刷题。一位小女孩桌上有摆件，抽屉里有卡片，“教育专家”认为这会分散注意力，全部扔掉；一位小男孩喜欢手办，“教育专家”认为这种爱好毫无意义，就让男孩自己拿榔头砸碎手办……这种陈旧的教育理念让网友感到“不适”。在“教育专家”的教育中，看不到对学生个体的尊重，也看不到对全面发展的倡导。

为何“霸凌式”教育当前仍有市场，仍有家长愿意为其买单？

深层次原因可能是一些家长让渡了自己的家庭教育实施主体责任。他们在教育孩子上遇到了麻烦，陷入了迷茫，于是期待一个权威的说一不二的形象。

但是，教育不是威胁、贬低，孩子的成长同样不是只有习题和试卷。家庭是儿童青少年发展过程中最重要的环境，我国已经正式出台了家庭教育促进法，从立法层面对家庭教育进行规范和引导。该法开门见山地指出，家庭教育以立德树人为根本任务，要促进未成年人健康成长。从部分网络“教育专家”被信任、被追捧也能看出，家长需要规范的家庭教育指导。

家庭教育促进法强调国家和社会应为家庭教育提供指导、支持和服务。有学者做过“新时代我国家庭教育指导服务体系构建研究”，调查发现超过八成的家长表示自己在家庭教育过程中遇到过困难，而部分家长根本没有接受过家庭教育指导服务。建立完善家庭教育指导服务体系仍有一段长路要走。家庭教育指导人员数量不足、专业化程度不足等问题仍然存在，家庭教育指导服务的“最后一公里”还未彻底打通。

“霸凌式”教育有人买单，也提示我们要落实家庭教育法律法规，推动家庭教育指导工作规范系统发展，健全家校社协同育人机制，建立家庭教育服务普惠供给网络，形成合力，帮助家长树立正确教育理念，掌握科学教育方法。

(责编：李依环、孙竞)

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