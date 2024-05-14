5月10日至12日，首届全国大学生职业规划大赛总决赛及颁奖仪式在上海顺利举行。大赛由教育部与上海市人民政府共同主办，是国内首次以促进大学生高质量充分就业为目标设置的全国性专门赛事。大赛以“筑梦青春志在四方 规划启航职引未来”为主题，以立德树人、就业育人为主线，努力打造强化生涯教育的大课堂、促进人才供需对接的大平台、服务毕业生就业的大市场，更好实现以赛促学、以赛促教、以赛促就的目标。大赛分校赛、省赛和总决赛三级赛制，面向中低年级学生设置成长赛道，面向高年级学生设置就业赛道，面向教师设置大学生职业发展与就业指导课程教学赛道。复旦大学、上海交通大学、上海理工大学、上海师范大学、上海工艺美术职业学院五所高校承办了大赛各赛道总决赛。

大赛自2023年8月启动以来，全国高校师生踊跃参与。据统计，累计报名学生952万人，覆盖高校2740所，占全国普通高校总数98.6%。其中，学生成长赛道报名744万人，学生就业赛道报名208万人。课程教学赛道3707名就业指导教师参赛，覆盖1565所高校、1921个课程教学团队。大赛期间各地各高校同期开展促就业活动，累计举办就业指导和校园招聘活动8.17万场，参与人数885万，提供岗位超百万个。经过激烈角逐，600余名大学生和80余名教师晋级总决赛。总决赛决出金奖、银奖、铜奖，以及单项奖、优秀组织奖、优秀指导教师奖等奖项。总决赛过程中，共有近500家用人单位组成心选团，现场为学生发放实习、就业offer意向。

大赛用生动鲜活的形式集中展示了近年来高校就业育人特别是生涯教育和就业指导工作成效，涌现出一批可学可鉴的榜样人物、发挥了朋辈教育功能，搭建了校企供需对接平台，凝聚了各方共识、汇聚起促进就业工作合力。参赛师生以及社会各界给予高度评价。许多教师认为，通过教师之间互相借鉴，学习了怎么当好学生学习与职业之间的摆渡人。学生们普遍认为，通过参赛和互相启发，职业规划得到老师的评估和指导，看到优秀同龄人的成长故事，自身发展方向和实践路径逐渐明晰，要把个人选择和服务国家结合起来，在各个专业领域孜孜不倦地学习探索，为今后在不同职业道路上追逐梦想努力奋斗。正如大赛主题曲《逐光》展现的那样，新时代大学生正在“追逐光，成为光，再用光照亮他人”。

生涯教育与就业指导工作贯穿高校招生、培养、就业全过程，是就业指导服务的核心内容、强化价值观引导的重要载体、促进毕业生高质量充分就业的基础工作。以首届全国大学生职业规划大赛为契机，各地各高校充分发挥大赛的示范作用和育人价值，不断完善大学生生涯教育与就业指导课程体系建设，做实做细就业指导服务，增强大学生职业规划意识。同时，通过比赛的宣传和推广，更好地引导毕业生树立正确的成才观、职业观、就业观，提升了就业竞争力。

作为贯彻落实国务院《“十四五”就业促进规划》部署的重要举措，全国大学生职业规划大赛将会每年举办。据悉，第二届全国大学生职业规划大赛将由教育部和湖南省人民政府共同举办。

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