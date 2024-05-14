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2024年“三支一扶”计划招募毕业生3.44万名

2024年05月14日08:09 | 来源：光明日报
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近日，人力资源社会保障部、财政部发布通知，部署实施2024年高校毕业生“三支一扶”计划，明确今年中央财政支持招募3.44万名高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务，招募计划向脱贫地区、东北地区、边疆地区、民族地区、革命老区等倾斜。

通知明确，要统筹开发服务岗位，紧贴推进乡村全面振兴需要，着重开发基层事业发展急需岗位。大力加强“三支一扶”人员教育培训，实施能力提升专项计划，健全贯穿全服务周期的教育培训制度，提高培训针对性、实用性。强化“三支一扶”人员岗位实践锻炼，建立健全导师制、传帮带等培养制度，鼓励在推动基层发展中锻炼成长。全力做好服务期满人员就业服务工作，拓宽基层留用渠道，多措并举促进“三支一扶”人员扎根基层成长成才。

据介绍，2021年第四轮“三支一扶”计划实施以来，全国共选派12.17万名“三支一扶”人员到基层服务，对引导鼓励高校毕业生到基层工作、加强基层人才队伍建设、助力乡村全面振兴等发挥了积极作用。（记者邱玥）

(责编：李依环、孙竞)

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