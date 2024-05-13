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32所高校学生齐聚北建大比拼节能减排

2024年05月13日17:43 | 来源：人民网-教育频道
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第六届北京市大学生节能节水低碳减排社会实践与科技竞赛决赛现场。北京建筑大学供图

第六届北京市大学生节能节水低碳减排社会实践与科技竞赛决赛现场。北京建筑大学供图

入围决赛作品成果展。北京建筑大学供图

入围决赛作品成果展。北京建筑大学供图

人民网北京5月13日电 （记者李依环）制作建筑节水低碳智慧系统、设计管道清洗机器人……12日，第六届北京市大学生节能节水低碳减排社会实践与科技竞赛决赛在北京建筑大学举办。本次比赛采用“揭榜挂帅”模式，新设乡村振兴专项赛道，邀请首都大学生为北京市延庆区张山营镇后黑龙庙村设计节能减排方案。

据悉，本届大赛以“科创赋能 绿色发展”为主题，由北京市教育委员会主办，北京建筑大学承办。大赛自今年2月启动，经校内初评、决赛函评等，清华大学、北京师范大学、北京理工大学等32所在京高校的455件作品参赛，最终205件作品入围决赛环节。

开幕式上，北京建筑大学党委常委、副校长陈红兵表示，北建大在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流合作等方面开展了一系列工作，发挥在环境与能源领域的专业及行业优势，连续承办了六届赛事。节能减排大赛以广育英才为使命，瞄准国家“双碳”战略，紧跟时代潮流，服务科技自立自强，促进产教融合、科教融汇。

全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会秘书长、浙江大学能源工程学院副院长俞自涛介绍，北京地区在全国较早举办节能减排竞赛，经过多年的培育和建设，大赛摸索出体系完备、运行畅通、成效显著、成果丰硕的竞赛育人模式，为广大高校学子提供了实现梦想的舞台，已成为北京学生科创赛事一道靓丽的风景。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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