人民网北京5月13日电 （记者郝孟佳）11日，新时代全国高校研究生党建和思想政治工作研讨会（2024）在中国人民大学召开。据悉，会议以“发挥研究生党建思政引领作用，为教育强国培养德才兼备高层次人才”为主题，旨在学习交流研究生党建“双百”创建培育先进经验，深入研讨加强研究生党建和思想政治工作的方法路径。

中国人民大学校长林尚立表示，研究生教育肩负着培养高端拔尖创新人才、推进新时代教育强国建设的重要使命，是加快发展新质生产力、实现中国式现代化的重要基石，是应对全球人才竞争、打造重要人才中心和创新高地的基础布局。学校将以党建引领为主线，推进研究生教育内涵式发展；以思政工作为抓手，深化研究生教育起底式改革；以人才培养为中心，探索研究生教育转型创新路径；以服务中国式现代化为导向，促进研究生教育高质量发展，努力为推进教育强国建设培养更多德才兼备的高层次人才。

教育部学位与研究生教育发展中心主任王磊表示，研究生党建和思想政治工作是高校思想政治工作的重要组成部分，做好新时代研究生党建思政工作、培养一批又一批堪当民族复兴重任的时代新人，具有重大而深远的意义。希望大家以此次研讨会为契机，深入交流，相互借鉴，多作前瞻之思、多谋务实之策，共同做好新时代研究生党建和思想政治工作，为2035年建成教育强国作出应有贡献。

北京市委教育工委副书记王达品表示，新时代加强高校研究生党建和思想政治工作，必须牢牢把握政治方向，强化思政引领，教育引导拔尖群体成为堪当民族复兴重任的时代新人；必须聚焦新时代研究生的新特点新需求，把握新时代思想政治工作规律，把党建和思政工作融入人才培养全过程；必须健全协同机制，实现共建共享，通过整合资源和平台，推动研究生党建和思想政治工作与学校的教学科研主责主业深度融合。

会上，教育部思想政治工作司副司长余先亭围绕更好发挥党建引领作用，推动研究生教育高质量发展，助力教育强国建设作主旨报告。教育部学位管理与研究生教育司培养质量处处长杨秋波从研究生人才培养的角度，围绕做好新时代研究生党建和思想政治工作作主旨报告。

当天，教育部学位与研究生教育发展中心基于前三批“双百”创建情况建设的高校研究生党建思政工作交流平台正式上线。该平台旨在促进研究生党建思政工作交流，集中宣传展示研究生党建思政工作中的先进经验、典型案例、创新举措。

据悉，本次会议由教育部学位与研究生教育发展中心和中国人民大学共同主办、全国高校研究生党建和思想政治工作联盟承办。来自142所高校的154位研工干部代表、14位省级教工委代表、入选“双百”的样板党支部书记代表和研究生党员标兵代表“百人团”参加了会议。

(责编：李昉、熊旭)