杨迪

原标题：宁夏开展全国孤残儿童护理员高级技师、技师职业技能等级认定工作

记者6日从宁夏民政厅获悉，日前，该部门指导社会团体开展全国孤残儿童护理员职业技能(高级技师、技师、高级护理员)等级认定工作，进一步推进孤残儿童护理员队伍专业化发展，提高孤儿保障专业化水平，建设一支专业化、职业化的孤残儿童护理员队伍。

宁夏开展全国孤残儿童护理员高级技师、技师职业技能等级认定工作。宁夏民政厅 供图

据悉，全国拥有高级技师、技师等级的孤残儿童护理高技能人才不过百人，极其稀缺，孤残儿童护理员高技能人才上升空间出现瓶颈。为打破这种“天花板”问题，宁夏面向全国开展孤残儿童护理员职业技能高级技师、技师等级认定工作，来自全国各地的31名考生参加本次认定工作，通过理论考试、技能操作、综合答辩等环节，本次认定高级技师通过率100%，技师通过率85%。

下一步，宁夏民政部门将多措并举建立健全技能人才培养、使用和激励机制，持续提升孤残儿童护理员职业素养和专业能力，为孤残儿童、困境儿童的健康成长提供更加专业、更加有力的保障，不断提高他们的获得感、幸福感和安全感。 (记者 杨迪)

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