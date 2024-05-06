图片来源：北京科技大学

人民网北京5月6日电 （记者李依环）“三个月后让你成为全新的自己！”今天，北京科技大学推出“钢筋铁骨·活力北科”夏日燃脂健康塑形训练营。记者了解到，学校官微发文不到10分钟，扫码入群报名的方式便已达上限。

据介绍，为了让大家遇见更健康的自己，北科大体育部精心设计了夏日燃脂健康塑形训练营，指导学生从运动训练、体能、运动生理和运动心理等多方面出发开展训练，为大家提供技术、心理、营养三方面的专业指导和支持。

训练营教练包括曾指导国家队和CBA球队的体能教练、曾服务平昌冬奥会的心理师、教育部《国家学生体质健康标准》抽查复核工作组联合专家团队。除了国家队体能教练科学专业的训练指导，训练营还提供科学膳食调控建议以及全程心理健康跟踪。

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此外，健康塑形过程中，训练营会定期进行身体形态、身体机能、体脂以及体能训练后的疲劳检测，志同道合的伙伴可以结成小组互相监督。值得注意的是，训练营将为每一位报名成功的同学提供一套免费的专业训练装备。

学校设置的报名条件是：如果身体质量指数（BMI）>25、体质健康测试不达标、填写相关问卷结果表现“较低”等，则建议报名参加。学校也特别提醒，胖瘦都有自己的魅力，如果很健康就不需要参加。认真生活，健康生活就是最棒的。

(责编：李昉、熊旭)