人民网北京4月26日电 （记者秦迪）据教育部网站消息，2024年全民终身学习活动周全国总开幕式26日在辽宁省沈阳市举行。今年活动周主题为“让学习成为一种生活方式”，活动时间为4月至12月初，计划创新开展“终身学习品牌项目”巡展、“百姓学习之星”进校园、进社区、进企业等五大活动内容。

教育部副部长吴岩出席开幕式并发表讲话。他指出，学习型社会是教育强国标配的共识，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国，不仅是促进人的全面发展、建成教育强国的重要战略举措，更是实现中国式现代化的重要内容。

会议发布了“全民终身学习沈阳倡议”，广泛凝聚全民终身学习的行动共识，明确建设学习型社会的努力方向。公布了194位全国新时代“百姓学习之星”和191个“终身学习品牌项目”宣传推介名单。

此外，会议还启动了教育部、全国总工会产业工人“数字赋能 求学圆梦”行动，旨在为产业工人提供更多学习的机会、更加方便可及的学习资源、更高质量的教育服务。

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