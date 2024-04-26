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2024年世界职业技术教育发展大会即将举办

2024年04月26日14:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月26日电 （记者刘梦琦）记者从教育部获悉，2024年世界职业技术教育发展大会将于7月下旬在天津举办。大会由教育部、中国联合国教科文组织全国委员会和天津市人民政府联合举办，并同期筹建世界职业技术教育发展联盟，创设国际职业教育大奖，进行世界职业技术教育大赛，举办世界职业技术教育展（以下简称“职教展”）。

职教展以“中国匠心·世界舞台”为主题，将设置主办国、主宾国、职教成果三大展区。主办国展区展示中国职业教育高质量发展成果，彰显大国文化；主宾国展区展示世界职业教育发展趋势与特色成果，促进中外文化交流；职教成果展区聚焦科技革命与产业变革，展示新兴技术与前沿应用、职业教育国际合作交流成果等。

大会将通过“会－盟－奖－赛－展”整体架构，搭建平台、汇聚资源、交流互鉴，打造职业教育五大国际公共产品。

据了解，首届世界职业技术教育发展大会于2022年8月19日至20日在天津成功举办，来自123个国家和地区、17个国际组织的700余位国内外代表参加大会。

(责编：崔競文、刘凡)

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