许国志与管理科学杰出人才培养论坛在中央财大举行。校方供图

人民网北京4月26日电 （记者李依环）“许国志与管理科学杰出人才培养论坛暨许国志院士诞辰105周年纪念活动”在中央财经大学举行。活动以“新时代如何回答钱学森之问”为主题，由中央财经大学、中国科学院系统科学研究所主办。

据悉，许国志1919年4月20日出生于江苏扬州，是中国工程院院士，也是中国运筹学、系统工程和系统科学的主要创始人之一。他长期致力于这几个学科方向的科研、教学以及学术组织、领导工作，毕生保持着对科学的追求和对祖国的热爱，筹建了中国第一个运筹学研究室，指导了几代科研人员的成长，培养了一大批专门人才。

“人才是科技强国建设的重要基础与保障，是未来竞争的关键，也是我国经济社会高质量发展的重要支撑。”中央财经大学副校长李建军表示，中央财经大学一直对许国志大数据英才班的建设给予高度关注与大力支持，致力于为英才班的人才培养提供全方位支持和资源保障。

中国科学院系统科学研究所所长李洪波表示，许国志院士的事迹和精神永远激励着每一位科研工作者。新时代新使命，希望同学们能够铭记许先生的事迹，传承许先生的精神，报国爱民、勇攀高峰，为祖国富裕强盛和科技事业的繁荣进步而努力奋斗。

在圆桌论坛环节，与会专家学者就“如何提升许国志大数据英才班的拔尖人才培养质量，以适应未来社会的需求”“如何构建教师、高校和企业之间的协同作用，以加速新质生产力的建设”等话题进行了探讨。

在大会报告环节，中国系统工程学会理事长杨晓光，中国科学院大学经济与管理学院院长、中国科学院预测科学中心主任洪永淼，中央财经大学管理科学与工程学院院长刘志东等专家聚焦拔尖人才培养等话题展开交流。

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