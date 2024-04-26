《跟着音乐大师去旅行》新书分享会在京举行。北京大学出版社供图

人民网北京4月26日电 （记者李依环）日前，《跟着音乐大师去旅行》新书分享会在国家大剧院举行。该书是国家大剧院与北京大学出版社共同推出的“国家大剧院艺术通识课”丛书的最新成果。

记者了解到，《跟着音乐大师去旅行》作者是音乐评论家陈立，内容源自其所作的“走进唱片里的世界”系列讲座，视角聚焦多个世界音乐名城，以音乐大师们的足迹为线索，讲述众多音乐大师的故事，并将各地的历史、文化、建筑和自然风光融入其中。

国家大剧院院长王宁表示，《跟着音乐大师去旅行》以音乐之美拨动文化之弦，当旅行与古典音乐碰撞，跟随音乐大师的步伐，可以看到更多别样的艺术美景。未来国家大剧院艺术通识课丛书还将推出更多精品书籍，奉献给热爱艺术的和生活的观众和读者。

北京大学出版社总编辑汲传波表示，2023年2月，北京大学出版社与国家大剧院建立出版合作，启动“国家大剧院艺术通识课”丛书这一重要文化艺术普及项目。阅读不仅是为了获取知识，更是为了启智增慧、完善人格。愿每一个人都浸润在书香中，爱读书、多读书、读好书。

据悉，“国家大剧院艺术通识课”丛书，缘起于艺术普及品牌活动“走进唱片里的世界”，是国家大剧院艺术普及教育工作的延展与深入，旨在通过关于音乐、绘画等一系列具有国际视野的书籍，传播及弘扬经典文化，为大众普及艺术知识，拉近大众与艺术的距离。

(责编：李昉、熊旭)