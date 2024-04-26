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清华大学工程实践教育改革观察

2024年04月26日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：种下工匠精神、创新精神的种子

4月的清华园，紫荆盛开，丁香绽放。在清华大学即将迎来113周年校庆之际，第三届“清华工匠大赛”正在如火如荼地举行。

这项由清华大学1986级（1991届）校友奖励基金设立、清华大学基础工业训练中心（以下简称“训练中心”）承办的赛事，创办时间不长，却已成为展示该校工程实践教育成果的一扇重要窗口。

近日，科技日报记者走进训练中心，近距离观察清华大学工程实践教育的改革探索。

“工程实践教育必须跟上时代步伐”

“早在1911年，清华大学前身清华学堂成立时，手工课便是最早被列入学堂的10类课程之一。1937年，金木工实习课程开设，对学生进行各类机械制造、装卸、试验方法的实践训练。”向记者说起学校工程实践教育的历史沿革，训练中心主任李双寿如数家珍。

新中国成立后，为服务国家建设、培养工业化人才，金木工实习演变为金工实习，成为众多清华学子的必修课，也成为他们难以忘怀的“清华记忆”之一。

“那时学校有自己的工厂，我们下到工厂里，跟着工人学。用老教职工的话说就是‘干真活’——‘真刀真枪’操作机床，学习焊接、铸造、机械加工等基本工业技能。” 李双寿于1986年考入清华大学机械工程系，至今仍对那时的金工实习印象深刻。

20世纪80年代末，随着电子信息技术快速发展，单一的金工实习已满足不了产业人才培养需求。在时任国家教委副主任何东昌建议下，清华大学在全国高校中率先设立电子工艺实习，工程实践教育由此进入机电综合实习阶段。李双寿印象深刻的是，那时无线电、自动化等专业的学生要下到校办工厂，从亲手做出一台小型收音机起步，逐步掌握电子工艺技能。

进入21世纪，互联网等新兴技术迅猛发展，我国产业升级步入快车道，工程实践教育也走到“岔路口”。

“过去我国产业以代加工为主，随着‘中国制造’向‘中国创造’迈进，工程实践教育必须跟上时代步伐，找到新的发展路径。”在李双寿看来，现代工程问题日趋复杂化，工程实践教育也应与时俱进，强化“大工程”理念。

经过校内外多次调研，他和团队认识到，工程实践教育传承、锤炼工匠精神的传统不能丢，但必须将基础技能训练与先进制造技术、前沿工程理念以及各学科领域有机结合起来。

在学校大力支持下，训练中心对课程体系进行了大刀阔斧的改革。他们将课程设计成一个个具有独立功能的模块，根据不同专业特点，进一步拼接组成完整的课程模块族。当新技术出现时，只要适当增减模块，即可排出新的课程。

“通用模块”与“专业模块”的自由组合，既满足了学生的基础训练需求，也能适应各专业学生的深入实践需求。李双寿举例说：“比如，一名汽车系的学生可以从基本的铸造、焊接技术实践开始，逐步深入到对汽车材料加工、设计制造乃至产业管理的实践学习。”

李双寿带记者随机走进训练中心的一堂实践课。这里的情形与一般课堂不同——同学们正站在场地中间热烈研讨，老师则在一旁认真聆听。“现在学生的积极性明显提高。”李双寿说，“因为大家感到，实践课程与自己的专业密切相关，而且站在产业最前沿。”

“希望这里走出的每一位学生都是创客”

2013年，依托训练中心，iCenter创客空间正式成立，在全国率先将创客教育引入工程实践。

“创客教育与未来工程教育的核心理念不谋而合，二者的结合也是顺其自然。”李双寿认为，未来工程行业将更多围绕场景展开，因此工程教育也应培养学生构建场景的能力，尤其是培养对未来场景的好奇心和想象力，并通过对具体产品的创新、创造，倒逼学生学习掌握新技术、新知识。

不久前，北京市公布第五批专精特新“小巨人”企业名单，北京众清科技有限公司榜上有名。这家企业就是iCenter孵化的众多创新企业之一。

该公司核心成员、毕业于清华大学建筑环境与设备工程专业的马川至今记得，创业初期，iCenter曾无偿提供给公司上百平方米办公场地，并为公司介绍加工工厂，甚至提供融资资源，帮公司度过了艰难的起步阶段。

不仅是创业者，在iCenter，每一个有想法的创客都可以得到实实在在的支持。

穿梭在16500平方米的iCenter实训场地中，记者看到，3D打印快速成型实验室、技术开放工作室等活动空间，到处都有同学们忙碌的身影。激光切割、激光内雕、3D彩色人体扫描仪……大量先进制造技术和设备，正在为学生的各种创新产品开展加工服务。

“我们的资源是开放式管理，各年级学生都可以申请使用中心的场地、设备。哪怕是一张粗略的示意图，经过专业教师指导，也可以变成一件产品。”李双寿说。

除了硬件支撑，训练中心还在模块化课程中新增了创客教育相关课程，覆盖从技术到市场的创新创业全链条，并于2016年开设了全国第一个面向双创教育的技术创新创业辅修专业。2020年，iCenter联合校内18个院系共建“清华大学人工智能创新创业能力提升”证书项目。该项目基于国家创新驱动发展战略，面向全球共性前沿领域，聚焦人工智能应用，帮助学生掌握全球化背景下的创新创业理论、方法和工具，培养学生的创新创业能力。

现在，创客理念已经深深融入日常实践教学。在相关课程中，教师会围绕特定主题，以产品为导向，鼓励学生提出解决方案并制作原型产品进行演示，以此促进学生运用最新技术工具，用创新思维方法解决实际问题。

“我们并不要求每位学生都成为创业者，也从不以创业成功为导向开展教学，而是希望通过创客教育，让大家都具有创新精神和创新意识。”李双寿说，“无论创业与否，我们希望从这里走出的每一位学生都是创客。”

“发展新质生产力，培养新型劳动者”

一年一度的“清华工匠大赛”，已成为iCenter最热闹的活动之一。

“虽然我毕业于经管学院，但那时我们同样要参加金工实习。‘真刀真枪’的实习，让我很受触动，也对我后来从事投资工作产生了很大影响。”在清华大学1986级校友、1986级（1991届）校友奖励基金发起人刘迅看来，国家和社会的财富积累，靠的是每一位劳动者脚踏实地的劳动，这也正是金工实习传递给同学们的劳动价值观。

作为投资人，刘迅考察过国内外多家知名企业。“许多企业并不大，但能在某个细分领域中做到极致，靠的正是工匠精神。”他说，“新时代更需要深入挖掘和大力弘扬工匠精神，特别是要面向青年群体。”

带着对昔日金工实习课程的深厚情感，以及培育弘扬工匠精神的初心，2021年清华大学110周年校庆之际，1986级校友正式募资成立校友基金，设立“清华工匠大赛”。大赛由训练中心承办，校友基金持续资助至2031年。目前，大赛已纳入《清华大学劳动教育实施方案》，成为劳动教育重点支持的综合性赛事。

“清华工匠大赛”初始设有两条赛道——工匠传承赛道和探索拓新赛道。

“这两条赛道，一条象征着对工匠精神的传承弘扬，另一条则是希望能够激励创新。在传承基础上创新，也是训练中心的理念。”李双寿介绍，工匠传承赛道参赛作品主要来自训练中心相关实践课程，学生可以直接将课上的优秀作品用于参赛，以此考察其对基本工艺技术的掌握与理解，“这也是为了激励同学们在日常课程中做好每一件作品，将精益求精的工匠精神贯穿其中。”

探索拓新赛道则重点鼓励团队关注“四个面向”领域的难点、痛点问题，以创新技术、创新产品展示双创成果。

今年举办的第三届大赛，以“发展新质生产力，培养新型劳动者”为主题，新增了融合创新赛道。

“发展新质生产力，离不开新型劳动者。既有工匠精神、又具备创新能力，这样的新时代工程人才，才符合新型劳动者的要求。”李双寿介绍，融合创新赛道将举办产教融合分赛，赛题和评选要求由大赛组委会与合作企业共同制定，鼓励学生面向产业实际需求搞创新。

“对大赛中诞生的优秀作品乃至初创企业，我们还会进一步加大支持力度。”刘迅表示，“当然更重要的是，希望大赛能在同学们心中种下工匠精神、创新精神的种子，成长为新时代的创新型劳动者！”（记者都芃）

(责编：李依环、孙竞)

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