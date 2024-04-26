本报记者 田豆豆

前不久，在湖北省荆州市石首市久合垸乡袁家荡村，油菜花田旁，物流中心里，几位农民正在加紧把一捆捆油菜薹装箱，发运到广州、深圳等地。“油菜可以‘一菜两吃’，除了榨油还可以卖油菜薹。”袁家荡村党支部副书记汤生喜说。

40多岁的汤生喜是退役军人，原本在深圳经商，一直有返乡创业的想法。2021年，他参加荆州市引才计划，学习培训后回村任职。石首市委组织部部长刘江虹说：“本土农业人才数量有限，且面临老龄化问题，要满足人才需求，必须目光向外，吸引更多懂农业、爱农村的人才从外面回来，并为他们搭建好平台。”

汤生喜了解到华中农业大学专家研发了“一菜两吃”新品种，立刻通过农业农村部门牵线，把专家请过来传授技术。后来，汤生喜成立果蔬种植专业合作社，流转土地、带动农户一起改种新品种，还带领大家应用绿色有机种植技术，目前已实现农民亩均增收700元。

荆州市地处江汉平原，湖泊密布，地理气候条件适合适度规模经营。近年来，为推进乡村全面振兴，当地将引才的重点放在了退役军人、外出务工经商人员、本乡本土大学毕业生等群体上，连续多年出台人才支持政策，在政策奖补、税费减免、担保贷款、保障用地等多方面给予支持。

荆州市委组织部部长李水彬说：“我们通过‘培育主体聚人才，搭建平台引人才，需求导向育人才’，提升农业人才素质，助力农业高质量发展。”荆州市在“引、育、用”上持续发力，深入推进“一村多名大学生”计划，与大专院校进行合作，定向培养一批懂农业、爱农村的专业人才；还把符合条件的返乡人才纳入后备干部库，重点培养，其中很多人进入村两委任职。2023年，荆州市新增返乡创业人员6073人，带动就业20576人，为推进乡村全面振兴提供人才保障。

《 人民日报 》（ 2024年04月26日 14 版）

(责编：李昉、孙竞)