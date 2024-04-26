原标题：江苏无锡：“科技副总”助产学研深度融合

“今年校企将联合申报江苏省工程研究中心，我作为项目主要负责人，得加油干！”4月9日晚7点，迟荣华还在伏案撰写报告。她既是无锡学院电子信息工程学院的专职教师，又是无锡市德科立光电子技术股份有限公司的“科技副总”。

“科技副总”在企业是啥角色？无锡市科技局工作人员介绍，该项目是江苏省引导企业柔性引进高层次人才的重要举措，鼓励支持企业从全国高校院所引进专家教授到企业兼任技术副总或副总工程师等，解决企业科技人才“不够用”“不会用”“不适用”等问题，推动企业技术创新。

提起迟荣华，德科立公司研发一部部长吴松桂竖起了大拇指：“迟老师带领我们企业团队创造性地解决了电力超长跨距传输系统若干重大技术难题，完成了‘昌吉—古泉±1100千伏’特高压直流输电配套通信工程，这是当时全球商用最长的无中继传输光缆跨段(G.652)！”

“科技副总”的到来，让高校的科研创新在企业有了产业转化的渠道，双方一拍即合。德科立是科创板上市企业、国家专精特新“小巨人”企业；迟荣华是物理电子学博士后，拥有26年光通信研发经验。没有课的时候，她埋头钻进工厂实验室和车间，与研发团队一起验证科研数据、攻克产品难题。她告诉记者，有一家外企找到德科立公司，要求量身定制一款性能优异的小型化光放大器。她马上带领企业科研团队日夜攻坚，两个月后，终于攻克了小型化光放大器弯曲损耗、长期可靠性等关键技术和工艺难题，为企业一举打开日本市场。目前，该产品已累计实现销售收入超2亿元。

“‘科技副总’带来的不仅仅是新技术、新产品，更重要的链接了一个强大的资源平台，打开了更广阔的市场通道。”吴松桂认为。

值得一提的是，在迟荣华的推动下，2023年德科立联合无锡学院成立“德科立班”，采用双导师制培养模式。今年3月，迟荣华带着首批8名学生来到公司，授课的同时，让学生在测试线上做实验。“把课堂搬进车间，不失为企业储备人才的好办法。”该公司人事负责人陈英说。

两年多来，仅无锡高新区就有57人入选江苏省“科技副总”，受益企业超50家。专家学者进企业、下车间，把研发课题带到企业生产第一线，帮助企业研发新型产品、改进生产工艺、提高效率水平，打通了产学研融通关键环节。

“科技副总”与无锡企业紧密牵手、成功合作的背后，是强有力的政策支撑。无锡聚焦科技人才招引，挖掘企业高端科技人才需求，促进企业技术需求与高校院所科技成果精准对接。除了加强人才招引，未来无锡还将在完善校企合作交流平台方面进一步发力，清单式开展校地、校企对接，探索建立院所与企业之间的科技人才双向流动机制，提高创新资源溢出率，让科技成果更快转化为新质生产力，让“科技副总”发挥更大作用。

（记者 苏雁 通讯员 杨明洁）

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