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2000吨“巨物”！同济大学海洋科考教学保障船今天开建

2024年04月25日17:32 | 来源：人民网-教育频道
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同济大学海洋科考教学保障船示意图。校方供图

同济大学海洋科考教学保障船效果图。校方供图

人民网北京4月25日电 （记者李依环）今天，同济大学2000吨级海洋科考教学保障船在广州正式开工建造，计划于今年年底下水、2025年5月交船。

同济大学副校长石振明告诉记者，同济大学2000吨级海洋科考教学保障船采用当前最新智能船设计，可实现开阔水域自主航行、远程监视和遥控等功能，还可以实现空、海、潜无人科考设备的跨域协同作业，集海洋地质、海洋化学、海洋生物等科考和调查功能于一体。

中国科学院院士、同济大学海洋与地球科学学院院长翦知湣介绍，该船建成后将用于学校海洋学科及其他单位的科学考察航次以及学生海上实习等需求，为海洋科学研究和涉海专业人才培养提供坚实保障。

同济大学海洋科考教学保障船效果图。校方供图

同济大学海洋科考教学保障船效果图。校方供图

该船总建造师杨贤银表示，针对同济科考船独特的外观造型、智能船舶认证、采用混合动力等高要求，船厂将开展船上的多曲面外表面建造、智能系统安装调试、国产化吊舱推进和能源储存等关键技术研究攻关，安全高质地实现年底下水、明年5月交船的节点计划。

(责编：李昉、熊旭)

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