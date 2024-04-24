4月22日上午，拉萨北京实验中学学生赴北师大燕化附中交流访学启动仪式在北师大燕化附中举办。来自拉萨北京实验中学的30名学生将在北京开启为期2个月的访学活动。

为了积极响应党中央国务院教育援藏的战略决策，北师大燕化附中从2011年开始，接收西藏班学生来京学习，每届招生45名西藏学生，由于办学成绩显著，2016年扩招，现招生已经扩大到每年135人，常年在校西藏班学生达到405人，成为全国最大的全散插办学的内地西藏班高中校之一，被评为北京市和西藏自治区民族团结教育示范校。学校为边疆的建设和国家的发展输送了大量栋梁之才，数百名西藏学生考入重点大学。

燕山办事处副主任毕春鹏表示，此次交流访学给京藏学生提供了进一步交流交往交融的机会，是两地教育工作的新探索，也是促进民族团结进步教育的新举措，更是对全面铸牢中华民族共同体意识的新推进。希望拉萨北京实验中学的师生们多走走、多看看，加深对北京的了解。希望两所学校在教学、教研、管理等多方面进行交流，共同提升教育教学质量。

北京市教委支援合作处处长范忠伟表示，近年来，北京市教委在教育援藏领域加大转型升级力度，开辟新赛道，系统推出了“京藏同心、见字如面”“京藏线上国学诵读”“雪域翱翔-拉萨市优秀创新人才培养”等援藏项目。2023年，共有3000余名京藏师生在线上线下交流中实现共同成长，提升了交往交流交融的频度强度韧度，推动教育援藏实现质的有效提升和量的合理增长。

范忠伟强调，今天启动的“交流访学”活动是首都教育援藏转型升级的重点工作和深化领域，将为两校学子提供更加多元、开放的优质教育资源，深度促进京藏师生交往交流交融。一是希望大家深刻感悟铸牢中华民族共同体意识的重大意义，深刻感悟统一稳定对国家发展、各族人民幸福的极端重要性，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，自觉做民族团结进步事业建设者、维护者、促进者。二是京藏两地学生要在访学过程中有效共学互鉴，实现共同成长，在交往交流交融中增进理解与合作，拓展认知领域，增强对伟大祖国的向心力，并为中华文明发扬光大贡献自己的力量。三是不断规范、挖掘、创新访学活动内涵，将其打造成教育援藏新质生产力，在实践中不断总结完善“交融式集团化访学”组织模式，形成可复制、可推广、可持续的典型经验。

据悉，本次活动依托北京优质教育资源，以管理共进、教学共研、资源共享、师生互动、差异互补等方式，促进双方教学、教研、管理、校园文化等工作质量提升。北师大燕化附中制订了科学有效的方案，健全管理制度、配置了适应当地学情相关课程、探索了教、学、评一体机制，为访学活动打下坚实基础。不仅如此，学校作为西藏班高中校，在课程设计、校园配套建设等多个方面为让西藏的学生体会到家的温暖。

来自拉萨北京实验中学的30名学生均是高二年级，大部分学生都是第一次来到北京，有一名学生在北师大燕化附中与自己的初中同学重逢了，非常开心。学生们纷纷表示，非常期待未来2个月在北京的学习生活，希望能够在这里交到好朋友，学到更多的知识，带着丰富的学习经验和美好的访学回忆回到拉萨。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)