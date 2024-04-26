思想政治教育暨“大思政课”创新发展学术交流活动在福建福州举办 中国高等教育学会供图

人民网福州4月26日电 （记者孙竞 崔競文）近日，第61届中国高等教育博览会在福州开幕，思想政治教育暨“大思政课”创新发展学术交流活动作为会议重要学术活动之一在福州海峡国际会展中心举行。来自高等教育学会思想政治教育分会各理事单位校领导以及全国130余所高校的师生代表共350余人参加活动。

“新时代思想政治教育的创新发展，需要广大思政教育工作者在理论与实践相结合的探索中，不断掌握新规律、抓住新矛盾、提出新理念、塑造新格局。”中国高等教育学会副会长、思想政治教育分会理事长，上海交通大学党委书记杨振斌指出，思想政治教育要扎根中国大地，坚持用科学理论凝心铸魂，坚持一切从实际出发，实现学理实践同步发展；要把握时代机遇，主动开展前沿前瞻问题研究，加快形成思政工作新质生产力，充分发挥高校独特优势；要以育才为中心，坚持立德树人根本任务，集聚各方工作力量，着力构建“大思政”格局。

教育部思想政治工作司副司长余先亭表示，面对学科突破的重要契机和战略机遇期，要提高政治站位，突出政治性、增强科学性、提高实效性，以习近平总书记重要论述为遵循，引领思政学科高质量建设；要聚焦重点任务，着力推动党的创新理论入脑入心、育德与育心相融合、网络育人能力迭代升级，以高质量学科建设推动“时代新人铸魂工程”落地见效；要强化基础支撑，充分发挥好智囊团的源头活水作用、促进“专业化职业化”的引领带动作用、推进“三全育人”格局建设的协同支撑作用、凝聚各方社会力量协同育人的支持促进作用，为思政工作队伍提质赋能。

福建省委教育工委委员、省教育厅党组成员、副厅长李绚介绍，福建近年来一直着力加强马克思主义理论学科联盟和区域联盟建设，创新打造“行见八闽”大思政课实践研学圈，致力于形成具有闽派特色的思想政治教育新格局。他表示，本次活动的举办为福建省高校思政教育守正创新提供了新契机、注入了新动力。在高校经验分享环节中，烟台大学党委常委、副校长姚昌，常州大学党委常委、副校长周刚分享了学校思政工作的育人成效和有益经验。

今年是思想政治教育学科设立40周年，现场也启动了系列主题活动。据了解，目前已有5所高校牵头策划了专题研究项目和主题实践活动。

(责编：王鑫、刘凡)