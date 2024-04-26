人民网福州4月26日电 （记者孙竞 崔競文）近日，第61届中国高等教育博览会数字化赋能职业教育高质量发展学术活动在福州举办，与会专家、学者及教师代表围绕“数字化赋能职业教育高质量发展”主题进行探讨，并分享相关建设经验。

“以数字化转型推动职业教育创新发展是新时代赋予职业院校的历史使命，也是职业教育主动贯彻国家战略，服务经济社会数字化转型的必然选择。”高等教育学会副会长葛道凯指出，数字化赋能职业教育，是实现高质量发展的必然时期，是职业教育自身变革的内在要求，也是学校和企业不可回避的共同责任，共同命题。

数字化如何赋能职业教育高质量发展？

教育部职业教育与成人教育司副司长李英利提出四点意见：一是提高认识，着力构建数字时代职业教育新形态；二是总结经验，探索数字赋能职业教育高质量发展新路径；三是稳扎稳打，纵深推进职业教育数字化扩优提质；四是提升数字化基础设施建设质量等标准，整体改善职业院校数字化环境。

教育部职业教育发展中心副主任曾天山表示，随着数字经济布局加快，数字人才需求快速增长，“数字工匠”人才队伍成为推动高质量发展的重要力量。我国制造业正处于由“制造”向“智造”升级的关键阶段，需要前瞻性布局，培养更多具有复合能力的“数字工匠”。

中国高等教育学会职业技术教育分会监事长、湖州学院党委书记金波指出，要更加积极主动的拥抱数字化时代的来临，加强职业教育和数字教育资源的供给，强化对职业教育技术性人才的素质能力培养。

在发言交流环节，江苏省高等教育学会秘书长、南京信息工程大学原副校长邓志良、常州机电职业技术学院校长许朝山、中国高等教育学会职业教育分会副理事长、重庆电子工程职业学院校长聂强、福建信息职业技术学院副校长李宏达、威海职业学院副校长车信超、河北软件职业技术学院副校长乔哲、福州软件职业技术学院副校长李晋等分别作主题报告。

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