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中国出版协会教育图书工作委员会举办换届会议

2024年04月19日14:28 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月19日电 （记者孙竞）日前，中国出版协会教育图书工作委员会换届会议暨“人工智能与教育出版高质量发展”研讨会在安徽举办。

会议选举人民教育出版社党委书记、社长黄强为第七届教育图书工委会主任，语文出版社党总支书记、社长于春迟等12人为副主任，人教研究院办公室主任牛瑞雪为秘书长。

中国出版协会理事长邬书林指出，新一届教育图书工作委员会要深刻认识新时代教育出版的使命与任务，紧紧围绕国家战略，服务大局，以人民为中心，推动教育出版高质量发展。一要勇担责任使命，打牢教育强国根基。紧密围绕生产优质内容的核心，推出好产品、好服务、好理念，充分发挥教育图书的重要作用，培育堪当民族复兴重任的时代新人。二要积极应对技术变革，推动创新与融合。迎接人工智能等最新技术引发的出版理念、管理方式、载体形式、传播方式、运作流程和服务方式等的新变革。三要加强国际交流合作，提升教育出版国际化水平。将国外优质教育资源“引进来”，促进我国教育出版国际化和本土化的融合，推动教育出版“走出去”，传递中国教育声音，深化文明互鉴，提升中国文化的国际影响力。四要加强分支机构自身建设，提升分支机构的工作水平。

换届大会后，会议就人工智能与教育出版高质量发展主题开展深入研讨，参会代表共同分享了对人工智能的理解与看法，交流实践经验与教训，并对未来如何以研究为引领，加强会员单位间的合作等内容进行了展望。

据悉，教育图书工作委员会成立于1987年，成立37年来，立足职责定位，务实服务教育出版单位，推动了我国教育出版事业的发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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