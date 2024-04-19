人民网北京4月19日电 （记者孙竞）近日，教育部印发《进一步做好普通高等学校本科专业设置工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，实施本科专业目录年度更新发布机制。教育部每年更新《普通高等学校本科专业目录》，高校本科招生专业按照更新公布的《专业目录》执行。

《通知》指出，高校应根据经济社会发展需求、区域发展急需和自身办学定位、办学条件等，提前谋划增设专业。高校增设、更名专业类，或调整专业类下设专业，原则上由教育部高等学校相关专业（类）教学指导委员会提出调整方案，并广泛征求意见，教育部高等学校专业设置与教学指导委员会进行审议。高校申请增设专业（不含中外合作办学专业、第二学士学位专业），原则上应列入学校学科专业发展规划，提前1年进行预申报。

高校撤销专业，须在校内征求意见、公示，按程序报教育部备案。连续五年停止招生且无在校学生的专业，原则上应予撤销。高校根据专业内涵发展要求，可调整专业名称。其中，调整为目录内专业（除国家控制布点专业外），按增设该专业的备案程序办理；调整为国家控制布点专业或目录外新专业，按审批程序办理。该专业备案或审批通过后，原专业由高校按撤销专业处理，已获相关成果等由新设专业继承。

《通知》强调，把好专业质量关。高校应对拟增设专业的必要性和可行性进行调研、论证，突出高校办学特色，优化师资队伍和教学资源配置，提出科学的人才培养方案，保障专业设置质量，建强专业设置评议专家组织，落实专业建设质量年度报告制度，主动公开接受社会监督。

《通知》要求，各地加强省级统筹和指导。省级教育行政部门要立足服务区域经济社会发展，综合应用政策指导、资源配置、资金安排等措施，引导高校增设战略性新兴产业相关专业、区域发展急需紧缺专业，建设特色优势专业群，淘汰不符合经济社会发展和学校办学定位的专业。

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