人民网北京4月19日电 （记者孙竞）18日，清华大学举行心理与认知科学系成立大会。清华大学党委书记邱勇表示，成立心理与认知科学系，就是要通过推进学科交叉融合，加强意识起源、智能本质等基础研究，构建和完善心理健康理论体系，积极服务健康中国建设，努力推动人类心理健康事业发展。

邱勇介绍，清华大学心理学系始建于1926年，我国现代心理学开创者之一唐钺、工业心理学开创者之一陈立、著名现代实验心理学家周先庚等著名学者曾在清华任教。1952年全国高校院系调整时，清华心理学系随理学院并入其他学校。改革开放后，清华开始逐步恢复心理学的研究和教学，2008年学校在社科学院内建立心理学系。

邱勇说，十多年来，心理学系不断提升学科建设水平和社会服务能力，培养了一批心理学专业高层次人才，在人类和机器智能的本质特征研究、基于脑机接口技术的心理测量方法开发等方面形成了一批高水平的研究成果，深度参与多起突发公共事件的心理危机干预。

记者了解到，新成立的清华大学心理与认知科学系将基于“心理为基础，促进文理交融；认知为特色，加强科工结合”的学科定位，按照认知与智能、社会与健康两大研究方向建设心理学学科。通过心理学与认知科学、脑科学、人工智能等学科的结合，主要建设普通心理学、认知心理学等二级学科，开创以理解智能本质为目标的认知科学研究新前沿，为心理的认知神经机制研究提供新的研究范式和实验技术，以“新技术”回答意识起源、智能本质等心理学基础问题。通过心理学与中国传统文化的交融，主要建设社会心理学、临床与咨询心理学等二级学科，创建有中国文化和思想贡献的心理健康理论体系，发展基于智能与脑认知技术的心理障碍诊断和干预方案。

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