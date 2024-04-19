人民网北京4月19日电 （记者郝孟佳）记者从教育部获悉，首届全国大学生职业规划大赛总决赛将于4月—5月在上海市开幕。大赛由教育部、上海市人民政府共同主办，以“筑梦青春志在四方 规划启航职引未来”为主题，以立德树人、就业育人为主线，努力打造强化生涯教育的大课堂、促进人才供需对接的大平台、服务毕业生就业的大市场。

据了解，2023年8月，教育部印发了举办首届全国大学生职业规划大赛的通知。大赛分校赛、省赛和总决赛三级赛事，面向非毕业班学生设置成长赛道，面向毕业年度求职学生设置就业赛道，面向教师设置大学生职业发展与就业指导课程教学赛道。大赛累计报名学生952万人，覆盖高校2740所。其中，学生成长赛道报名744万人，学生就业赛道报名208万人。课程教学赛道3707名就业指导教师参赛，覆盖1565所高校、1921个课程教学团队。

目前，校赛、省赛已全部举办完毕。课程教学赛道总决赛将于4月20日在上海师范大学举行，主要考查高校开设的职业发展与就业指导课程的建设情况、授课教师的教学水平。学生成长赛道总决赛将于5月10日在上海交通大学、上海理工大学举行，主要考查学生围绕实现职业目标的成长过程，通过学习和实践持续提升与职业目标的达成度。学生就业赛道总决赛将于5月11日在复旦大学、上海工艺美术职业学院举行，主要考查学生个人发展路径与经济社会发展需要的适配度，就业能力与职业目标、岗位要求的契合度。

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