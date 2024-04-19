人民网北京4月19日电 记者近日从浙江嘉兴市了解到，嘉兴市聚焦学生正向人格，全力推进和探索实施积极教育的路径、方式和策略，打造积极教育实践样本，打破学校“孤岛效应”，开创区域心理健康教育新格局。

据介绍，嘉兴市从2021年起以“积极教育”为引领，聚焦制约区域心理健康教育效能的关键因素，率先在区域内推进三个方向的教育实践。

一是画好“全域共享圈”，建构立体化心理服务体系。嘉兴市建构立体化学生心理健康服务网，打通学校与家庭、教育与卫健、学校与社区之间的三个横向通道，推进“校家社医法”协同育人机制。

二是画好“全员共生圈”，建强多层次心理服务队伍。嘉兴市创新优化全员培训，建强教师、家长、社会专业人员相融合的心理服务队伍。

三是画好“全程共助圈”，建立全方位心理服务生态。通过前端预防、中端预警、后端干预，嘉兴市构建“前端、中端、后端”全程心理健康动态服务链。

据悉，嘉兴市建有全国心理健康教育特色学校1所、浙江省中小学心理辅导一级站29所、省市心理健康教育示范性学校105所、培育积极教育种子学校100所，实现了心理健康教育校校有阵地、一校一特色，努力建设家校社互通共享、跨界共创、协同育人的积极心理教育生态系统。

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