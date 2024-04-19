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人社部门公开征求意见为111个职业制定“国标”

2024年04月19日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：人社部门公开征求意见　　为111个职业制定“国标”

　　新华社讯 （记者黄垚 姜琳）记者4月11日从人力资源社会保障部获悉，由该部门组织开发的111个国家职业标准已上线公示。调酒师、美容师、婚礼策划师等职业“国标”将逐步完善。

　　据介绍，这些国家职业标准对各职业的定义、技能等级、培训要求等作了详细规定。

　　以婴幼儿发展引导员国家职业标准为例，该职业共设5个等级，分别为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。标准详细列明了每个等级相应的工作内容、技能要求和相关知识要求。

　　初级工需掌握母乳喂养知识、拍嗝的流程与注意事项、辅食添加顺序与注意事项等知识技能；高级工则需能为孕妇及家属解释重要产检项目内容、能评估与改进婴幼儿喂养策略等。

　　国家职业标准还对各职业需具备的理论知识、技能要求各项权重进行了详细规定；在职业技能评价要求方面，列明了申报条件、评价方式、评价时长等。

　　本次组织开发的111个国家职业标准在技能人才评价工作网公示，截止日期为4月25日，公众可按公示要求通过电子邮件方式反馈意见或建议。

(责编：郝孟佳、李昉)

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