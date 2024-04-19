原标题：共赴一场“春日之约”

龙头蜈蚣风筝、年画风筝、山东大学标语风筝等几十只形态各异的潍坊风筝日前在山东大学中心校区的操场上一齐放飞，霎时间，蔚蓝的天空、明媚的阳光与五颜六色的风筝完美融合，师生们的欢声笑语在操场上萦绕，大家共赴一场城市与大学的“春日之约”。

最美人间四月天。4月2日，山东大学和潍坊市签订了战略合作框架协议；半个月后，潍坊来到山大开展“山东大学潍坊日”活动，潍坊的最美风华与山大学子的最好年华深情相拥。

活动期间，山大与潍坊签署共建“山东大学潍坊研究院”合作协议，将围绕智能制造、生物医药、新材料等重点产业领域发展需求，共同搭建具有服务国家战略能力的高层次平台；潍坊市、潍坊高新区、山大、歌尔集团四方共建“山东大学歌尔研究院”，将围绕元宇宙产业、技术、人才发展需要，打造产学研合作开放平台。

“本次活动既是落实协议内容，共促融合发展、美美与共的具体实践，也是山大学子了解潍坊、致力建设潍坊的良好契机和重要举措。”山东大学党委书记任友群表示。

走进山东大学体育馆，潍坊122家参会企事业单位咨询台前人头攒动、熙熙攘攘，这是“才聚潍坊——直通名校”山东大学招聘活动的现场，是本次“山东大学潍坊日”的重头戏，共提供1113个岗位的4106个用人需求。

“豪迈集团的机械研发工程师相关岗位和我的专业匹配度较高，他们提供的薪酬也能满足我的心理预期。”山东大学能源与动力工程学院大四学生刘翊文（化名）和豪迈集团的招聘人员进行沟通后很是满意。

还有很多2025届毕业的学生关注潍坊的发展前景和企业需求，前来了解潍坊的各项政策。“不仅带来了岗位，还有潍坊市特色产品展和非遗技艺展、书法美术摄影展、风筝放飞表演等配套活动，拓宽了我的视野，也让我对潍坊有了更热切的期待。”山东大学经济学院研一学生霍泓屹说。

潍坊市委书记刘运向山大学子发出诚挚邀请：“我们邀请他们在潍坊这片产业新高地、创新策源地、人才筑梦地，大展才华、大施所能、大显身手，创下不负韶华、无愧时代的光辉业绩。”

“‘山东大学潍坊日’活动揭开了校地深化合作的新篇章，开启了校地融合发展的新征程，这既是携手服务教育、科技、人才‘三位一体’战略部署的生动实践，也是强化校城合作、推动高校与城市融合创新高质量发展的实际行动。”山东大学校长李术才说，山东大学将以此为契机，认真落实好校地战略合作协议，与潍坊市精诚合作、并肩前行，携手打造校地合作、共赢发展的新典范。

（记者 赵秋丽 冯帆）

(责编：李昉、郝孟佳)