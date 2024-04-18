中国高校就业育人交流活动在福建福州召开。中国高等教育学会供图

人民网福州4月18日电 （记者孙竞、李依环）作为第61届高等教育博览会系列活动之一，以“凝聚就业育人合力，构建高质量就业服务体系”为主题的中国高校就业育人交流活动16日在福建福州召开。

中国高等教育学会副会长，教育部原党组成员、副部长林蕙青在致辞中表示，要深刻认识现代化强国建设赋予高校毕业生就业的新定位、新要求，从深化高等教育供给侧改革入手，大力推动人才培养与就业工作的有机联动，促进高校毕业生高质量充分就业。一要聚焦使命担当，深刻认识高校毕业生就业是高质量发展的重要支撑，努力将人才势能优势转变为推动高质量发展的有效动能；二要聚焦育人方略，深刻认识高校毕业生就业是立德树人工程的重要内容，以就业育人新成效加快构建落实立德树人根本任务的新生态新格局；三要聚焦社会需求，深刻认识高校毕业生就业是进一步强化科教融汇、产教融合的重要突破口，着力促进人才供需有效对接。

“高校毕业生是党和国家宝贵的人才资源，促进高校毕业生高质量充分就业是一项系统工程。”教育部学生服务与素质发展中心党委书记、主任刘玉光介绍，中心不断推进就业数据整合共享，促进就业机会公平；优化就业指导服务，加强就业教育和观念引导；深化产教融合，实施供需对接就业育人项目；促进招生培养就业联动，完善就业监测与反馈机制。

教育部高校学生司副司长吴爱华介绍，截止到4月9日，“春季促就业攻坚行动”已经举办了4.4万场线上线下招聘活动，提供岗位信息1400多万余条。他提出，要从源头上强化人才供需匹配、校企精准对接，深化以社会需求为导向的人才培养改革，引导毕业生转变就业择业观念，在就业工作中彰显育人价值和育人导向，建设高质量毕业生就业服务体系。

在主题发言环节，中国工程院院士、福州大学校长吴明红，全国普通高校毕业生就业创业指导委员会新就业形态与创业指导专家组组长、浙江大学党委副书记朱慧，全国普通高校毕业生就业创业指导委员会职业生涯教育与就业指导专家组副组长、北京师范大学心理学部党委书记乔志宏等专家学者及行业代表分别作主题报告。

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