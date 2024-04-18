人民网北京4月18日电 （记者郝孟佳）近日，2024年全国少年儿童“心中有祖国 心中有他人”主题教育活动核心组会、2024年全国校外活动部长暨骨干教师培训班在广西壮族自治区防城港市启动。

活动现场。主办方供图

对于如何发挥校外教育作用，推动爱国主义教育法的落实，中国儿童中心党委副书记、主任苑立新提出，一要深刻把握新时代爱国主义教育的内涵、本质和着力点；二要充分发挥校外教育活动育人、实践育人的优势；三要因地制宜，结合本地特色开展爱国主义教育活动。

广西壮族自治区妇女联合会党组成员、副主席潘艳表示，要充分把握新时代儿童工作高质量发展方向和重点任务，坚持以儿童为中心，坚持活动育人、实践育人，共同促进儿童健康成长、全面发展。

在题为“新时代德育教育创新与发展”的主旨报告中，中国儿童中心原党委书记丛中笑指出，推进德育教育必须重构新时代德育教育体系，一是围绕立德树人创新校外教育发展；二是充分发挥实践活动载体的作用；三是大力提倡参与式发展模式；四是推进信息技术与德育教育的融合；五是构建学校家庭社会协同育人机制。

据悉，本次会议由中国儿童中心主办，会议聚焦新时代儿童德育教育，来自全国25个省区市、70家单位的260多名代表共谋“双有”活动新思路，共话校外教育新发展。

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