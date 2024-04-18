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北航召开2024年人才培养大会 启动全校人才培养大讨论

2024年04月18日06:58 | 来源：人民网-教育频道
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大会现场。北京航空航天大学供图

大会现场。北京航空航天大学供图

人民网北京4月18日电 （记者李依环）17日，围绕“数智赋能 聚力协同——落实立德树人根本任务 全面提升人才培养质量”主题，北京航空航天大学召开2024年人才培养大会，正式启动全校人才培养大讨论。

记者了解到，北航本次开展人才培养大讨论期间，将聚焦“人才培养顶层设计”“教师教学能力发展”“服务学生全面成长”等3个板块13项主题，组织系列研讨活动。学校所有学院聚焦主题积极开展大讨论，全体师生共同参与。

“人才培养是一所大学的立身之本和头等大事，召开全校人才培养工作会，就是要统一思想、凝聚共识，强化人才培养中心地位，共同把立德树人这项根本任务落实、落细、落到位。”中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏指出。

王云鹏表示，完善中国特色、世界一流大学的人才培养体系，要以思政教育贯穿始终，要分类培养、分类卓越，要责任清晰、高效协同，要资源保障、支撑有力。此外，要突出重点关键，以“协同”提升效能，以“数智”赋能创新，以“开放”提升格局，以“质量”引领发展。

会上，北京航空航天大学副校长吕卫锋、邓怡分别作题为《数智赋能 聚力深耕 全面提升人才培养质量》《强化协同联动 健全体系机制 切实将思想政治工作贯通人才培养全过程》的专题报告。当天，该校干部师生围绕数智赋能、思政育人、本研贯通、课堂教学水平、国际化交流、管理服务育人等方面展开分组讨论。

结合人才培养大讨论的目标要求，北京航空航天大学党委书记赵长禄在总结讲话中提出三点意见，一是要把准方向，全面落实立德树人根本任务；二是要突出质量，全面提升一流人才培养能力；聚焦内涵，以一流治理保障育人成效。

“希望全校师生牢记初心使命，守正创新、久久为功，全面提升人才培养质量，切实担负起人才自主培养的时代重任，坚定不移推进学校高质量内涵式发展，为强国建设、民族复兴作出更大贡献。”赵长禄表示。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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