在淮海战役纪念馆感悟人民伟力，在潘安湖采煤塌陷地整治与生态修复区体会“绿水青山就是金山银山”发展理念，在校史馆坚定“能源报国，强国有我”理想信念，在翻转课堂让学生们变听为讲、成为课堂的“主角”……这一幅幅画面，是中国矿业大学思政课的生动展现。

多年来，中国矿大始终把思政工作摆在人才培养的首要位置，把“大思政课”贯穿立德树人全过程，持续推进锻造“强国先锋”的大思政课改革创新，构建了以“时代新人铸魂工程”为抓手的大思政工作格局，努力培养拥有“四个自信”的时代新人。

创新主渠道教学，让思政课“活”起来

每周五上午第3节课，力学与土木工程学院工程力学2023级本科生李希同都会早早来到教室，和100余名同学一起学习赵斌老师主讲的“马克思主义基本原理”课程。“要早点来，否则前排座位抢不到。”李希同说。

作为首届江苏省高校思想政治理论课教学活动特等奖的获得者，赵斌将“讲道理”和“讲故事”有机结合，通过问题搭建出知识点之间的逻辑框架，引导学生主动思考哲学原理。

“我们的思政课改变以往单向输出的模式，根据课程内容用好启发式教学、专题式教学、研讨式教学等，让学生带着问题学习，通过交流探讨深化认识。”马克思主义学院党委书记阎国华说。

中国矿业大学着力打造网上云课堂。在云平台上，中国矿大上线的“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”专题式实践教学已有近万名学生选课，课程内容仍在更新，正在打造“AI+课程”新模式。马克思主义学院院长亓光介绍，学校探索“课前阅读—课堂互动—课后研讨—课终考核”一体化课堂设计，根据不同专业、年级学生的实际情况调整教学方式。

善用社会大课堂，让思政课“火”起来

中国矿业大学坚持“开门办思政课”，充分利用本土资源和行业特色资源，相互支撑融通、同向共振，构建大思政课格局。

在淮海战役纪念馆“人民的胜利”主题展馆里，矿大马克思主义学院教师参加红色精神融入思政课教学集体备课活动，展馆中的文物、图片、视频、特效、艺术场景等，牢牢吸引了教师的目光，大家表示要把这些有血有肉的革命故事第一手资料融入课堂，提升思政课的生动性、实效性。

学校将思政大课开到淮海战役纪念馆、王杰部队、淮海战役总前委旧址、运河支队抗日纪念馆等，连续7年发起9所驻苏部属高校“弘扬淮海战役精神”教育实践活动，参与学生达5万余人次。“去年，我们牵头9所驻苏部属高校师生代表走进周恩来纪念馆开展爱国主义教育，接下来，还将持续走进江苏各市重点红色场馆，通过‘行走的大思政课’让学生更好传承红色基因。”校党委副书记蔡世华表示。

立足行业特色，中国矿大还将思政课堂开到煤矿企业一线，聚合行业力量，讲好行业故事。矿业工程学院教授郑西贵带领学生前往山西金谷煤矿和老母坡煤矿，在井下参观现代煤矿工人的作业空间，学习先进的煤矿支护技术。

提升教学能力，让师资队伍“强”起来

春季学期开学前，中国矿大习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室的集体备课会正在进行。教研室主任池忠军教授指导青年教师授课：“要思考怎样把道理、哲理、学理贯彻在事实中，通过事实讲道理，让学生一起来思考。”教研室成员集体制定课程讲义，集体开展教学研究，共同提高授课水平。

以赛促讲，以赛促建，是学校锤炼教师队伍的又一举措。近日，教育部公布第三届全国高校思想政治理论课教学展示活动“教学竞赛单元”评审结果，青年教师张灿、徐凤月分获所在组别一等奖。张灿说：“在比赛中，我不断打磨了站稳讲台的定力、耐心和信心。”

一支政治素质过硬、业务能力强、深受学生喜爱的思政教学队伍逐渐形成。近年来，中国矿大马克思主义学院1名教师入选国家级人才项目，2名教师被评为全国高校思政课教师影响力人物，6名教师获得全国高校思想政治理论课教学标兵等称号，5名教师在全国高校思政课教学展示活动中获得特等奖、一等奖，30余人次获省部级教学比赛奖。学校成为教育部大中小学思政课一体化共同体江苏省牵头单位、江苏省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心首批理论研究基地。

中国矿业大学党委书记刘波表示，学校将坚持立德树人，持续在课程建设、师资队伍建设、教学改革等方面协同发力，推动专业教育、行业教育与思政教育深度融合，打造更多思政‘金课’，为培养堪当民族复兴重任的时代新人贡献矿大力量。（李秀 闫莹 宋丹丹）

(责编：李昉、熊旭)