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“国际中文智慧教学系统3.0版”发布

2024年04月10日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  日前，北京语言大学正式发布“国际中文智慧教学系统3.0版”，推出大规模投入实际应用的国际中文教育知识图谱。

据介绍，北京语言大学本次发布的“国际中文智慧教学系统3.0版”，构建了融合语言教学静态内容与学情、教情等动态信息的国际中文知识图谱，通过大语言模型、语音智能、数字人等技术赋能，打造了以“理解当代中国·高级中文读写”为代表的系列智慧课程，通过智慧教育理念与方法，实现教师因材施教和学生个性化学习，让留学生能够以中文学习为桥梁，深入了解真实、立体、全面的中国，读懂中国快速发展的“秘籍”。

教育部中外语言交流合作中心主任郁云峰表示，推进国际中文教育数字化转型变革和线下线上高度融合，实现时时可学、处处能学、终身学习，是未来国际中文教育实现更广覆盖、更可持续、更高质量发展的必然选择，此次推出的国际中文智慧教学系统，将给国际中文教育教学带来崭新的体验，为推进国际中文教育高质量发展增添新的能量。

北京语言大学校长、国际中文智慧教育工程领导小组组长段鹏表示，学校实施“国际中文智慧教育工程”，将先进技术深度赋能教育教学，以智慧化手段助推国际中文教育教学模式变革创新。

据悉，北京语言大学于2020年启动实施“国际中文智慧教育工程”，旨在全新构建服务于全世界中文学习者和教师的国际中文智慧教育体系。工程第一期成果“国际中文智慧教学系统（平台）1.0版”已于2022年6月对外发布，“国际中文智慧教学系统2.0版”于2023年对外发布。

（甄  文）

(责编：李依环、孙竞)

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