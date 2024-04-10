闫 然 吕诚成

日前，在安哥拉首都罗安达，内图大学孔子学院教师孙云为学生们讲授中文。

新华社记者 李亚辉摄

3月的罗安达，潮湿又闷热。在安哥拉内图大学，一座二层白色小楼格外醒目。这便是内图大学孔子学院所在地。上了楼梯，走廊里传来学生们洪亮的中文跟读声。

这是一堂针对中文初学者的基础课程。“桌子上有什么？桌子上有水杯。”内图大学孔子学院教师孙云边读边反复做着演示，帮助安哥拉学生理解中文对话内容。

“他们才学了3个月，已经可以根据课本内容与同桌进行对话练习了。”孙云说。她带了3个班级，共100多名学生，既包括内图大学在校生，也有其他院校学生和高中生，“他们学习热情很高，课下也会自己练习。一方面是兴趣使然，另一方面，他们认为学好中文可以进入在安哥拉的中资企业工作。”

学好中文能找到好工作，安哥拉青年劳尔·卡瓦略对这句话深以为然。他更希望记者称呼他的中文名字——李安。

2017年，还在内图大学土木工程专业就读的李安，看到孔子学院线上发布的开课通知，立即决定报名。“在安哥拉，找到好工作不容易，所以我想学会中文，或许对未来有所帮助。”

经过不懈努力，2018年，李安获得奖学金，前往内图大学孔子学院合作院校哈尔滨师范大学学习中文。

李安回忆：“下了课我就走出校门，和下棋的大爷、餐馆的老板聊天，虽然我说得很慢，但他们都很有耐心，教我地道的中文表达方式。”

一年时间，这名安哥拉青年在中国坐过高铁、逛过夜市，还爱上了网上购物。在中国朋友的推荐下，李安遍尝中国美食，养成了一个“中国胃”。

2022年，李安通过选拔，成为中国能建葛洲坝集团安哥拉公司的项目助理兼翻译，既能发挥土木工程专业特长，又能在工作中精进中文。现在，李安正在教18岁的妹妹学习中文，希望她能和自己一样找到好工作。

李安的成长历程是安哥拉数千名中文学习者的缩影。据介绍，自2015年成立以来，内图大学孔子学院累计招收学员超2000人。内大孔院中方院长赵玉峰表示，在共建“一带一路”倡议下，中安两国合作日益密切，双方都非常重视语言文化交流。“目前，我们与安哥拉多个政府部门和高校等开展了语言文化合作项目，目的是给两国交往合作搭建更好平台。”赵玉峰说。

（据新华社电）

(责编：李依环、李昉)