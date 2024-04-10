本报记者 赵晓霞

匈牙利布达佩斯一家餐厅的中文店名引起了不少路人的关注。在当地担任国际中文教师的刘明所教的学生中，不少能写出这个字。

尼泊尔的一座大桥上用中文写着“中国—尼泊尔世代友好”。

在匈牙利布达佩斯的中央市场，产品的中文名很醒目。

“即便身处异国他乡，我们也能发现身边的‘汉字风景’，或是一家餐馆的招牌，或是一位外国友人书桌上的中文书籍，又或是一段中文歌曲的旋律……” 日前，在教育部中外语言交流合作中心推出的“寻找五大洲的汉字风景”线上活动中，身在海外的中文教育工作者、中文学习者通过留言介绍了他们探索到的“汉字风景”。

随处可见的“汉字风景”

漫步在匈牙利布达佩斯的街头，在罗兰大学孔子学院担任中文教师的刘明常被随处可见的“汉字风景”吸引。“除了唐人街和中餐馆，汉字也会出现在古城堡旁的导览板、商场的潮流服饰等上面。其中，让我印象最深的汉字场景是在市中心商店招牌上面的 ‘金、木、水、火、土’几个字，体现了中国传统哲学观。”刘明说。

在印度尼西亚雅加达的一所学校工作的国际中文教育志愿者吴蕊芳记得自己初到之时，只要看到汉字，就会举起手机拍个不停。在商场看到“安全出口”几个字，在商品上看到汉字说明，或者看到带有汉字的标志都会让她激动不已。

不久前，吴蕊芳和朋友乘假期赴巴厘岛旅行，从机场开始就看到许多汉字指示牌，还在途中遇到用中文交流的商家，这都让她和朋友感到亲切。“最让我感到惊讶和温暖的是，在医院就医时，医生在药盒上用汉字标明药的用法。”吴蕊芳说。

在尼泊尔担任国际中文教育志愿者的王盼也在当地找到了“汉字风景”——在首都加德满都的饭店、超市中发现中文标识，在路边偶遇的一家甜品店中发现中文介绍，在路上看到的一座大桥上用中文写着“中国—尼泊尔世代友好”。“看到这些汉字，我觉得特别亲近，也感受到了汉字的魅力。让我印象最深的是桥上的‘中国—尼泊尔世代友好’几个字，不仅展现了汉字之美，还让我感受到了两国之间的友谊。”王盼说。

正如一位留言者所说，在海外发现的这些汉字，不仅是文化交流的桥梁，还是跨越国界的情感纽带。

“汉字将我们连接起来”

在国际中文教学中，汉字教学是重要组成部分，既搭建了学生了解中国文化的桥梁，也将在海外教授中文的老师和学习中文的学生连接起来。

汉字教学在刘明的中文教学中所占比例较大。目前，她的教学对象包括中文初学者以及中文水平已达中高级的学生。她曾做过一个关于学生为什么学中文的小范围调研。“不少学生的学习初衷就是被汉字的美和神奇所打动。他们认为汉字有内涵也有意蕴，会写汉字是很酷的事。”每当刘明在中文课上看到学生一横一竖写汉字时，都觉得感动，“我不仅感受到自己作为中文教师的价值，还感受到汉字将我们连接起来的奇妙。”

在一次课上，刘明提到多瑙河边上一家中文店名比较难写的中餐厅，没想到有学生当场写出来了。“当时很出乎意料，可见学生是真喜欢汉字。当我给学生解读汉字背后的意义，让他们更好地理解汉字，巧妙地分辨记住汉字时，学生们都感叹汉字太奇妙了。”刘明说，“我也会引导学生重视汉字认读和书写，虽然书写对一些学生有难度，但他们都非常着迷。”

王盼也很注重汉字教学。在为学生上第一节中文课时，她便准备了一张写满汉字的中国建筑图片，旨在告诉学生学习汉字的重要性。

对学生反映的汉字书写难问题，王盼选择从汉字的起源讲起。“我会先带着学生看一段汉字起源发展的视频，为的是激发他们学习汉字的兴趣。之后，会教学生写生活中常用到的汉字，比如‘谢谢’。这两个字的笔画多，书写难度大，当他们能写下来时，会有成就感，接下来再学简单的汉字便容易很多。”王盼说。

王盼教学对象的中文水平多为零基础，学习汉字面临不少挑战，但他们并不畏难，都希望探究汉字蕴藏的丰富文化信息及其背后的故事。“有一个同学让我印象很深。在检查作业时，我发现他用中文写的‘希望你能喜欢这份工作’这句话时，感到特别温暖。”王盼说。

打开了解中国之门

汉字反映了中国人的思维认知，既是中国传统文化的载体，也是中国传统文化的重要构成内容。作为人文交流的钥匙，汉字开启了外国友人认识、了解中国的大门。

2019年，在巴黎举行的汉字节以汉字为媒介，结合书画展、讲座、文化体验和互动等多种形式，全方位向法国民众展示中国汉字文化，受到当地民众的欢迎，可谓汉字在海外传播的一个成功案例。

在刘明的中文课上，她会带上纸墨让学生感受墨香和书法带给他们的乐趣，也会带上篆刻刀和胡萝卜，让学生体验自己创作汉字作品的欣喜。“我曾篆刻学生的中文名字送给他们。没想到多年过去，有学生突然兴奋地告诉我，在邀请亲朋好友来参加其人生重要节点的邀请函上印上了这个中文名。”那一刻，刘明觉得汉字跨越了语言、国界等，打开了文化交流之门。

刘明和其他老师也常被邀请参加布达佩斯的相关庆典、大型会议等活动。“在我们呈现的展示台中，汉字相关的展示内容最受欢迎，不少民众希望得到一张自己名字音译的中文名卡片。当我们看着书写的汉字被他们捧在手中，很是骄傲和自豪。”刘明说。

王盼观察到，在尼泊尔，不少学生的家长希望孩子能尽早学汉字。“一方面，他们希望孩子借由汉字了解中国。另一方面，学会汉字、学好中文有助于孩子就业。”

汉字是中国的，也是世界的，是人类的共同财富。相关专家表示，在世界文明发展史上，汉字作为形、音、义三位一体的文字符号系统，具有丰富的文化内涵和广泛的影响力。几千年来，汉字文化以其独特的魅力，不仅展现出中华民族的伟大智慧和创造，还对世界文明做出了贡献。

（本文配图均由受访者提供）

(责编：李依环、孙竞)