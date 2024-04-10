林 波

图为香港师生参观宁波制造业企业。

陈未鸣摄

全球第一大港、宁波象山亚帆中心、中国海洋渔文化馆、北仑国际集装箱码头……在为期5天的参访中，香港宁波第二中学学生罗宇晴到访了浙江宁波多地，从这一幕幕中看到了内地发展的方向，也领略了祖国发展的速度。

罗宇晴并非近期到访宁波的个例。近日，“认识祖国·逐梦甬城”香港青年东方大港宁波行活动在宁波举行，来自香港宁波公学、香港宁波第二中学、北角苏浙公学的180余名师生追寻“宁波帮”的精神根脉，感受这座东方大港的蓬勃活力，探寻甬（宁波简称）港两地青年成长的最大公约数。

宁波与香港血缘相亲、人文相近、经济相融，两地交往历史源远流长。

宁波市委常委、统战部部长林雅莲表示，此次宁波行活动，行程紧凑、内容丰富、形式多元，让大家实地感受改革开放以来宁波的精彩蝶变和风采，亲身感受甬港两地优势互补、协同共进的合作前景，“希望大家以此为契机，进一步了解宁波、认识祖国”。

“书藏古今，港通天下”，这是宁波的真实写照。对宁波而言，港口是其发展至关重要的基因。

在宁波舟山港穿山港区，吊塔林立，往返穿梭的集装箱卡车有序行驶，生动呈现了东方大港的现代风姿。

“北仑向海而生、因港而兴，通过不断挖掘港口优势，加快开放平台建设，一座朝气蓬勃的现代化滨海新城正在快速崛起。”罗宇晴表示，在北仑，她领略了世界第一大港的无穷魅力。

在宁波象山的中国海洋渔文化馆，香港师生深入了解象山独特的渔文化，学习人文历史和海洋生物知识，并在非遗传承人的带领下亲身体验鱼拓、贝壳画等非遗项目。

来自香港宁波公学的带队教师吕志凌表示，香港宁波公学是香港宁波同乡会在香港创立的，因此一直很想带学生来宁波交流学习，象山的亚运氛围、海洋美景和文化特色让老师和学生们印象深刻、受益匪浅。

值得关注的是，香港青年还走进宁波市政协，参加“走进人民政协，了解协商民主”活动，沉浸式体验协商民主在宁波的生动实践。

这也是甬港两地促进多元发展的剪影。

近年来，追寻“宁波帮”精神，甬港经贸往来愈益频繁，两地交流联络更加紧密，举办了宁波—香港企业跨境投资合作商贸配对会、甬港经济合作论坛等多元活动。

如今，在宁波，香港已成为最大的境外投资来源地和重要的贸易伙伴，一大批产业投资、港口开发、城市地标和公益慈善项目在宁波落地生根、开花结果，为宁波加快建设现代化滨海大都市注入了强劲动能。

（据中新网宁波电）

(责编：李依环、李昉)