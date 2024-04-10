据新华社意大利博洛尼亚4月9日电 （记者任耀庭）第61届博洛尼亚国际儿童书展8日在意大利博洛尼亚会展中心开幕，中国主办多场活动推动中国儿童图书加速“出海”。

中国受邀担任本届博洛尼亚童书展首次设立的“市场焦点国家”。据悉，中国是本届书展唯一的“市场焦点国家”，展位空间增大、参展商增多，并将在参展期间举办中国市场焦点活动。60余家中国重点出版集团、少儿出版社和印刷企业参展，通过精品图书展览展示、作家对话交流和印刷产品推介等系列活动，向世界展现中国少儿出版业发展成果，积极推动中国童书走向世界。

中国图书展区精选2500多种童书参展，重点展览展示《习近平讲故事（少年版）》《少年中国说：我读<习近平谈治国理政>》等，集中展示《中华先锋人物故事汇》《中华优秀传统文化少儿绘本大系》等精品丛书套书，以及《三体漫画》《青铜葵花》等原创精品儿童文学图书、绘本和科普读物，以书为媒讲述弘扬真善美的中国故事，增进各国读者特别是青少年对当代中国的了解，构建人类命运共同体的“童”心圆。

市场焦点活动期间，中国将举办世界少儿出版发展论坛、“卓越大师·中国”插画展等40余场活动，曹文轩、熊亮等著名儿童作家、插画家和世界各国同行开展对话交流。

博洛尼亚国际儿童书展始创于1964年，是世界少儿图书和多媒体行业最重要的展会之一。今年展会吸引了来自约100个国家和地区的超过1500家参展商。

(责编：李依环、李昉)