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深圳技术大学推出拔尖创新人才培养项目

2024年04月10日08:24 | 来源：科技日报
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原标题：深圳技术大学推出拔尖创新人才培养项目

4月初，记者从深圳技术大学获悉，该校公布“X-Talent Program”拔尖创新人才培养项目工作方案，打造4年本科培养、2年项目培养、多样化海外深造的“4+2+X”培养模式。项目将于本学期陆续开展导师、学生选拔工作。

深圳技术大学研究生院院长翟剑庞介绍，项目将选拔责任心强、专业水平过硬、熟悉海外知名高校的深造途径和流程、能为学生提供相应支持的教师作为导师。导师团将为学生“量身定制”培养计划。

与全国研究生统考招录方式不同，项目采取“学校选拔—导师培养—项目结业—境外深造”模式，面向深圳技术大学优秀大三本科生开展选拔，主要考核学生本科期间的学业成绩、项目研发经验、英语能力和综合能力等。该项目首届计划招收30名学生。

“有别于传统的‘分数定结果’，我们在选拔时会重点考察学生是否适合做研究，是否具备国际竞争力，以及是否适应这种培养模式。”翟剑庞表示，“学生综合实力是选拔关键。”

根据方案，相关专业课程将采用英文授课，部分课程邀请境外高校教师授课。在深圳技术大学4年本科培养、2年项目培养结束后，学生将赴境外高校完成1年至3年学习，并获得相应的硕士、博士学位。

“学生在深圳技术大学跟着导师做研究，研究能力、语言能力会大幅提升。这能帮助他们申请到更好的境外高校录取通知书。”翟剑庞表示。

另悉，入选项目的学生本科毕业后，学校将委托第三方机构与其签订劳务合同，提供共计6万元学习研究资助，并按月发放。学生项目论文答辩通过后，学校将资助9万元至12万元资金，助力其赴境外高校继续深造。学校资助资金共计15万至18万元不等。

翟剑庞表示，该项目利用学校优质资源，建设拔尖人才培养体系，探索符合发展新质生产力、具有国际胜任力的拔尖创新人才培养新模式。（记者罗云鹏 通讯员李晓谋）

(责编：李昉、李依环)

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