原标题：扬州大学举办江苏省大学生机械创新设计大赛

3月底，第十届江苏省大学生机械创新设计大赛暨第十一届全国大学生机械创新设计大赛江苏赛区预赛在扬州大学落下帷幕。此次大赛汇聚了来自江苏44所高校的299支参赛队伍，近千名选手同场竞技。

记者了解到，机械创新设计大赛是全国理工科重要课外竞赛活动，旨在激发学生机械设计的兴趣和潜能，提高学生运用所学知识解决实际问题的综合能力。

“大赛不仅为大学生们提供了一次展示能力、互相学习的机会，同时也为各个高校的学者们提供了一个学术交流、增进友谊的平台。”扬州大学党委常委、副校长王承堂说。

据悉，此届大赛以“机械创新推进农业现代化、自然和谐迈向仿生新高度”为主题，积极响应“农业现代化”的时代需求。参赛作品既涵盖用于杂粮和蔬菜播种、管理和收获的小型专用机械，还包含以提高仿生机械运动性能为目标的“仿生青蛙”和“仿生蝴蝶”。大赛最终决出一等奖36项、二等奖85项、三等奖116项。

值得一提的是，扬州大学推出的“田间智能高效行走多功能作业机器人”，凭借独特的性能优势，荣获一等奖。“这是我们团队推出的新型农业专用机械，集智能行走、精准监测、高效作业等功能于一体，可规模化投入田间作业。”扬州大学机械工程学院的团队负责人杨丰铭说。

王承堂介绍，近年来，扬州大学坚持以赛促教、以赛促学，高度重视机械学科发展，通过深化科教融汇、产教融合、校企合作，积极探索培养创新型机械人才的新路径，鼓励学生参与各种学科竞赛，增强创新精神和团队合作意识，拓宽学生的科学视野，全面提高学生的创新能力、综合设计能力和工程实践能力。（实习记者李诏宇 通讯员张婉怡 黄宁）

(责编：李昉、李依环)