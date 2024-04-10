原标题：厦门建设中小学“科学顾问”专家库

近日，厦门市教育局、科技局、科学技术协会联合发布《关于中小学科学副校长配备及管理工作的通知》，宣布将由厦门市科协牵头建设中小学“科学顾问”专家库，该市中小学从中选聘专家学者担任科学副校长。

厦门市科协科普部相关负责人介绍，入选“科学顾问”专家库的专家，需要在科学、科技领域拥有较为丰富的专业知识与经验，且能确保有足够的入校指导时间。目前厦门正在广泛聘请“科学顾问”，将于4月底实现中小学科学副校长全覆盖。

通知要求，科学副校长要发挥专业特长，指导学校以更高质量实施科学教育，参与制定学校中长期科学教育规划，培训学校科学教师。同时，他们还要指导学校开展科学研究，丰富科学实践活动，协助学校建立科学教育品牌，提升学校科学教育文化环境建设水平。科学副校长或其团队成员定期要到学校讲课，并每年至少参加6次学校科学教育活动。

厦门市中小学将按照“就近就地、双向择优”原则，选聘校外专家学者担任科学副校长，并根据其履职情况给予相应的工作补贴。每名专家最多可受聘为两所学校科学副校长，聘期为三年，可续聘。（记者符晓波）

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