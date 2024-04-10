原标题：哈尔滨工业大学探索结课答辩申请制

日前，哈尔滨工业大学（以下简称哈工大）机电工程学院2020级本科生周柏宇、陈斌参加了学院专门组织的本科综合设计（论文）答辩。

记者了解到，学校面向全校大二至大四本科生，全面推进实施本科综合设计（论文）计划，鼓励学生将项目内容及创新成果与本科毕业设计或论文相结合。学生的毕业设计或论文只要质量达标、满足学校要求，即可提前申请结课答辩。这打破了传统的大四本科生才能论文答辩的限制，为学生提供了更加灵活的学习路径和更广阔的发展空间。

哈工大致力于培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。此次推出的本科综合设计（论文）计划，正是学校深化教育教学改革、提升人才培养质量的重要举措之一。

周柏宇和陈斌为何能脱颖而出、获得提前答辩资格？

记者采访时获悉，两人均来自哈工大竞技机器人队，周柏宇担任副队长，陈斌是优秀队员代表。他们设计的自主移动哨兵机器人和面向Robomaster的电机调速系统在2023年举行的第二十二届全国大学生机器人大赛中，分别取得黑龙江赛区冠军和全国一等奖的佳绩。

赛后，他们沉下心来，分别以“复杂地形自主移动机器人”和“面向Robomaster的无刷直流电机调速系统”为课题方向，认真总结凝练经验，将理论知识和创新实践相结合，顺利通过开题、中期检查和结题等环节，在较短时间内完成了本科综合设计和论文。

答辩过程中，他们凭借扎实的理论基础、较强的工程实践能力，获得了答辩委员会专家的一致好评，提前半年通过答辩。

“学校的这项举措，让像我一样参加科创活动并有所收获的学生能提前规划未来的发展方向。”周柏宇表示，他将利用本科阶段剩余的时间，学习自己感兴趣的知识，未来产出更多的创新成果。

早在2023年4月，哈工大在部分学院试点，实施结课答辩申请制。同年8月，能源科学与工程学院2020级本科生夏嘉俊、于仙朋、刘钰龙成为学校首批提前通过答辩的本科生。

哈工大为满足学生个性化成长需求、加速培养拔尖创新人才，打破本科生只在毕业前才能答辩的传统，为学生设立结课答辩相关课程，以学生能力和水平为评价标准，探索全新的本科结课答辩模式。该课程着重考查学生的综合能力和系统思维能力，帮助学生将项目内容及创新成果与毕业设计或论文相结合。

近年来，哈工大围绕新时代杰出人才培养目标，改变先积累知识再进行综合能力训练的传统模式，探索推行“创中学、学中创”本科科研全贯通培养模式，从大一开始不间断为学生设立由浅入深的创新创业项目。

据了解，学校推进课程与项目双驱互融的教学模式，组织学生参加科创活动和科研课题，在完成项目和课题的过程中，重点培养学生的创新思维、系统分析及综合应用能力，帮助学生学习和掌握相关知识，突破原有的“先知识后能力”的学习模式。（记者 李丽云 朱虹）

(责编：李昉、孙竞)