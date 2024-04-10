海南省人民政府副省长 谢京

强国必先强教，强教必先强师。2023年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表，从六个方面深刻阐释了教育家精神的核心要义和实践要求，对广大教师提出殷切期望，为新时代教师队伍建设提供了根本遵循，为加快建设教育强国注入了强大动力。作为国家倾力打造的教育改革开放试验田和教育开放发展新标杆，海南自贸港教育要以教育家精神为指引，加快建设并实现教育现代化，推动自贸港教育高质量发展。

教育家精神为实现中国式教育现代化新图景指明了前进方向。

教育家精神是建设教育强国的精神动力。党的二十大报告强调，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。中国式现代化的核心在于人的现代化，人的现代化前提是教育的现代化。优先发展教育是迈向教育强国的时代要求，要以教育的高质量发展助力中国式现代化的实现。教育家精神中蕴含着坚定的教育信念、高尚的教育品行、丰富的教育智慧、扎实的教育风范、远大的教育追求和浓厚的教育情怀。要以教育家精神为引领，在全社会形成尊师重教、兴教强国的风尚，引领教师塑造共同的价值追求，加快培养高素质创新型人才，推动教育高质量发展，加快教育强国建设。

教育家精神是新时代教师队伍建设的核心引领。教师是立教之本、兴教之源。习近平总书记始终高度重视教师队伍建设，从“四有”好老师到“四个引路人”，到“经师”与“人师”相统一，从新时代的“大先生”到教育家精神，赋予新时代人民教师崇高使命，对教师队伍建设提出了新的更高要求。在全面建设社会主义现代化国家的征程上，推动教师队伍现代化建设，必须以教育家精神为引领，坚持守正创新，引导广大教师始终坚守人民立场，坚定理想信念，厚植家国情怀，见贤思齐，主动担当，积极作为，全面落实立德树人根本任务，坚持“教书和育人相统一”，以德修身、以德立学、以德施教，不断培养造就更多的“大国良师”“大先生”。

以教育家精神为指引，加快海南自贸港教育高质量发展建设进程。

坚持政治导向，加强教师思想政治与师德师风建设。坚持政治导向是大力弘扬教育家精神的应有之义。大力弘扬教育家精神必须突出思想铸魂，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑，组织广大教师开展系统化、常态化学习，提高政治站位，加强教师思想政治工作。坚持师德师风第一标准，将全面落实立德树人根本任务贯穿教育全过程全方位，确保党对教师队伍建设的领导。以教育家精神为引领，培育一批拥有鲜明海南特色的“教育家”群体。

坚持目标导向，健全海南中国特色教师教育体系。坚持目标导向是大力弘扬教育家精神的必然要求。大力弘扬教育家精神，要充分发挥师范院校服务地方的优势，积极拓宽教师培养渠道，优化实施定向公费师范生培养计划、特岗教师招聘计划等。大力实施各类教育协同提质行动，推动职业院校“双师型”教师队伍建设，优化实施职业院校教师素质提高计划。支持师范院校建设教师教育协同创新基地和教师发展中心，加强师范专业建设，构建师范院校、地方政府、中小学“三位一体”的协同育人体系。不断构建完善国培、省培、市县培、校本研修四级教师研训体系，全面提升各级各类教师专业能力和综合素质。

坚持问题导向，深化教师综合管理改革。坚持问题导向是大力弘扬教育家精神的内在动力。大力弘扬教育家精神，要深入推进教师资格制度改革，把好教师队伍入口关。要深入推进义务教育教师队伍“县管校聘”管理改革，推动校长任期制、校长教师交流轮岗制，优化教师城乡区域布局，实现教师教育资源跨区域、跨城乡流动，实现优质资源共享。要持续深化基层教育人才激励机制改革，健全完善教师待遇保障机制，在培训、职称评聘、表彰奖励等方面向乡村教师倾斜，促进更多优秀教育人才向基层、向乡村流动。

坚持效果导向，弘扬尊师重教社会风尚。坚持效果导向是大力弘扬教育家精神的现实要求。大力弘扬教育家精神，要在全社会开展学习和弘扬教育家精神的主题教育活动，发挥好“全国高校黄大年式教师团队”“教书育人楷模”等优秀教师代表的示范作用，引领带动教师发展，形成优秀教师不断涌现的良好局面，并通过媒体宣传平台，充分展示广大教师爱岗敬业、勤学笃行、乐教爱生、甘于奉献的可亲可敬形象。要健全教师荣誉表彰体系，加大教育领域优秀典型选树力度，讲述新时代教师的新故事，让“人民教师，无上光荣”观念深入人心，让教师成为最受社会尊重和令人羡慕的职业。

立足新起点，迈向新征程。海南自贸港建设正处于封关运作的关键时期，海南教育界将大力弘扬和践行教育家精神，坚定扛起新时代中国教育开放发展新标杆大旗，牢牢把握教育强国建设新形势新任务新要求，牢牢把握自贸港建设大政治、海南区域社会发展大民生、学生成长成才大规律，牢牢把握广大教师的职业发展愿景和人民群众的切身利益诉求，用实际行动回答“师道何往”，培养更多奋进教育强国建设的“大先生”“教育家”，切实办好人民满意和自贸港建设需要的教育。

(责编：李昉、熊旭)