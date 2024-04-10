河南省人民政府副省长 宋争辉

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。习近平总书记对教育家精神的深刻阐释，充分体现出党中央对新时代教师队伍建设的高度重视，对广大教师为人、为学、为师的殷切希望，对我国尊师重教优秀传统的深厚情怀，为教师队伍建设提供了源源不断的精神动力和理论滋养。

作为全国教育人口大省、教师队伍大省，河南当前正处于加快建设教育强省、向高质量发展跃升的重要关键期、攻坚期，必须坚持以教育家精神为引领，主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局，共同形成气势磅礴的凝聚力与创造力，造就支撑教育强省的高素质教师队伍，以教育之强、教师之强夯实中国式现代化河南实践之基。

一要聚焦教育家精神的价值谱系，坚持全过程、多方位涵养教育家精神。教育家精神凝聚并体现着中华民族伟大的民族精神和时代精神，既是对广大教育工作者精神肖像的高度凝练，也是对每一位教育从业者奋斗目标和工作方向的生动引领。要坚持把教育家精神全方位融入立德树人的全过程，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的必修课程，常态化开展学习教育，引导广大教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持“四个相统一”，争做“四有”好老师，当好“四个引路人”。坚持教育者先受教育，创新工作方式方法，增强教师教育的针对性实效性，大力弘扬焦裕禄精神、红旗渠精神、大别山精神，开展教师思想政治全员培训，引导广大教师坚持为党育人、为国育才神圣职责，做中国特色社会主义共同理想和中华民族伟大复兴中国梦的积极传播者，真正成为学生健康成长的“航向引领者”。

二要优化教育家精神的成长生态，坚持全途径、多举措健全完善师德涵养体系。师德师风水平决定着人才培养的质量，关系着国家和民族的未来。要坚持把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，突出全员全方位全过程师德养成，推动教师成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者、学生健康成长的指导者。在浓厚的师德氛围熏陶下，河南先后孕育出“践行焦裕禄精神的好校长”张伟、全国教书育人楷模、全国最美教师等一大批师德模范，形成师德光辉长耀中原大地的师德先进群体现象。今年，河南将在全省开展“弘扬践行教育家精神”主题教育系列活动，发挥榜样的感召力和引领力，在全社会营造尊师重教的良好生态和浓厚氛围。通过举办圆桌论坛、中原会讲、道德讲堂等活动，把弘扬教育家精神推向纵深发展，推动全省上下持续掀起弘扬学习教育家精神热潮。

三要领会教育家精神的内涵实质，坚持全覆盖、多层次构建特色教师教育体系。教育要解决的根本问题是培养什么人、怎样培养人、为谁培养人。学高为师、行为世范，好老师是学生的人生航标灯，一个人遇到好老师是人生的幸运。要始终坚持把办好师范教育作为第一职责，加大对师范教育支持力度，不断优化教师教育布局结构，健全以师范院校为主体、高水平综合大学参与、优质中小学为实践基地的开放、协同、联动的教师教育体系。以大力弘扬教育家精神、助力教育强省建设为导向，以“四个专项行动”“五类重点项目”为牵引，实施师范教育质量提升行动计划，全面提高师范人才培养质量。持续深化教师培训体系改革，加强教师人才队伍建设，实施卓越教师队伍建设工程、新时代基础教育强师计划、职业学校教师梯队“百千万”攀升计划、高等教育“中原百人、千人计划”，加快构建教师思想政治建设、师德师风建设、业务能力建设相互促进的教师队伍建设新格局。

四要发挥教育家精神的引领力量，坚持全链条、多维度激发教师队伍新活力。习近平总书记指出，全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望。宣传弘扬教育家精神，是尊师重教的积极响应，是培养教育家型教师、强师以兴国的必由之路。要充分发挥教育家精神引领作用，教育激励广大教师争做教育家精神的弘扬者、践行者，成长为党和人民可以信任和依靠的“大国良师”。必须加强教师队伍建设规划指导，优化教师管理和资源配置，加大待遇保障力度，完善教师荣誉表彰体系，切实减轻学校和教师负担，健全中小学教师工资长效联动机制，支持和吸引优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教，源源不断培养造就更多可堪大用、能担重任的未来卓越教师和教育家，为加快建设教育强省、高质量建设现代化河南提供有力支撑。

舟大者任重，马骏者远驰。新时代新征程加快建设教育强省刻不容缓、任重道远。河南将深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，在大力弘扬践行教育家精神上勇当先锋、争做示范、敢走前列，积极探索践行教育家精神的实施策略和推动路径，加快推进教育现代化、建设教育强省，努力办好人民满意的教育，为推进中国式现代化建设河南实践作出更大贡献。

(责编：李昉、熊旭)