江西省人民政府副省长 孙洪山

2023年9月，习近平总书记致信全国优秀教师代表，提出中国特有的教育家精神，号召全国广大教师以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。这是习近平总书记关于教师队伍建设重要论述的一次集成和凝练，鲜明标注了我们党立足于新时代新征程对中国特色社会主义教育内在规律认识的新高度和新境界。深入学习贯彻习近平总书记关于教育家精神的重要论述，对于我们加强新时代高质量专业化教师队伍建设，加快推进教育高质量发展、夯实教育强国之基具有十分重要的意义。

江西自古就有崇文重教的优良传统，造就了人才辈出、名贤荟萃、文化兴盛的辉煌历史。进入新时代，江西省委、省政府更是坚持把教育摆在重要战略位置，把教师作为教育发展的第一资源，在工作上优先谋划，保障上优先投入，需求上优先满足，教师队伍实现量质齐升，教师地位待遇不断提升，师德师风建设全面加强，在全国率先建立长期从教教师荣誉制度，涌现出龚全珍、支月英等一大批在全国有影响的先进典型，在赣鄱大地形成了“党以重教为先、政以兴教为本、民以助教为荣、师以从教为乐”的浓厚氛围，广大教师幸福感更强、成就感更高、荣誉感更显。教师是立教之本、兴教之源，我们将深入学习贯彻习近平总书记关于教育家精神的重要论述，让教育家精神更好滋润江西教育事业高质量发展。

深刻把握教育家精神的首位标准。着力强化思想政治引领，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂、强基固本，筑牢教师精神之基，引导广大教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展弘扬教育家精神宣传活动，引导教师时刻以教育家精神为标尺，牢记为党育人、为国育才的初心使命，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，切实担负起立德树人根本任务。

深刻把握教育家精神的第一要求。着力强化师德师风建设，坚定不移把师德师风建设放在教师队伍建设的首要位置，把教育家精神融入师德规范，纳入新教师岗前培训和在职教师全员培训的必修课。健全师德考核制度，将师德师风纳入教师队伍管理全过程评价体系，形成上岗有承诺、行为有对照、评价有依据、培训有效果、监管有信用、违规有惩处、坚守有荣誉、退休有欢送的师德师风建设长效机制。引导广大教师坚持教书与育人相统一、言传与身教相统一，严格从业禁止和教职工准入查询制度，对师德违规行为“零容忍”，筑牢新时代师德高地。

深刻把握教育家精神的实践要求。始终坚持把教师队伍建设作为建设教育强省最重要的基础工作来抓，把弘扬教育家精神、培育教育家型教师作为教育人才培养的重要目标，加强高水平师范院校和师范专业建设，实施好“师范教育协同提质计划”，启动实施省级卓越教师培养计划，全面提升师范教育水平。依托“国培计划”“省培计划”，支持教师在职培训和学历提升，提升教师教书育人水平。加大中小学名师、名校长、名班主任和骨干教师、学科带头人选拔培养力度，推进职业教育“双师型”教师团队建设，加强高校高水平教学科研人才队伍建设，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，全面夯实教育高质量发展的根基，为奋力谱写中国式现代化江西篇章提供有力支撑和智力支持。

深刻把握教育家精神的内在要义。着力强化教师发展动能，全面深化教师管理体制改革，建立完善教职工编制城乡、区域统筹和动态调整机制，优化教师结构配置。深入推进义务教育“县管校聘”改革，大力推进校长教师交流轮岗，让更多优秀校长和优秀教师“下得去、留得住、教得好”，提升薄弱学校办学水平，不断缩小城乡师资差距，促进教育公平。深化教师考核评价制度改革，健全完善职称评价标准，建立符合各级各类教师岗位特点的考核评价指标体系，突出教育教学能力和实绩评价，切实破除“五唯”顽瘴痼疾，坚决扭转轻教学、轻育人等倾向，不断提升教师队伍整体活力。

深刻把握教育家精神的科学内涵。着力营造尊师重教良好风尚，进一步完善教师荣誉制度，深入开展全省中小学“最美教师”“最美班主任”“最美书记校长”和高校“最美辅导员”推选活动，引导广大教师坚守三尺讲台，潜心教书育人，让教育家精神浸润红土圣地。进一步完善惠师政策，切实解决教师的急难愁盼问题，持续巩固义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平成果，维护好教师权益，努力让教师成为社会上最受尊敬、最令人向往的职业。进一步落实教师减负举措，切实解决教师非教学任务过重问题，努力让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教，成为教育家精神的弘扬者、践行者。进一步优化乡村教师发展环境，深入实施“圆梦”乡村教师关爱行动，在职称评聘、表彰奖励、培养培训、学历提升等方面向乡村教师倾斜，不断增强广大乡村教师的获得感、幸福感。

(责编：李昉、熊旭)