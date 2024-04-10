原标题：合肥工业大学：培育电子信息材料“领跑者”

图为合肥工业大学教授指导学生进行电子封装钨—铜复合材料的研制。合肥工业大学供图

近日，教育部发布2024年普通高等学校本科专业目录，24种新专业正式纳入本科专业目录，今年起，即可进行高考招生。其中，合肥工业大学（以下简称合工大）增设的电子信息材料专业，引发教育界关注。

作为国家“双一流”建设高校，合工大在电子信息材料专业建设方面有哪些优势？学校在新专业人才培养方面做了哪些准备？该专业学生未来就业前景如何？带着疑问，3月下旬，记者来到合工大进行了采访。

产业需求催生新专业

《“十四五”国家信息化规划》指出，“十四五”时期，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。加快数字化发展、建设数字中国，是顺应新发展阶段形势变化、抢抓信息革命机遇、构筑国家竞争新优势、加快建成社会主义现代化强国的内在要求。

“新一代信息技术产业是战略性新兴产业发展的排头兵，对其他领域带动提升作用明显。”近日，合工大材料科学与工程学院党委书记、教授、博士生导师吕珺在接受采访时说。

合工大所在的安徽省合肥市，早在多年前就开始积极布局新一代信息技术产业，已经形成以合肥京东方光电科技有限公司、合肥维信诺科技有限公司、科大讯飞股份有限公司等全国知名企业为代表的新一代信息技术产业集群。

“企业对电子信息材料方面的人才需求十分旺盛，这是学院筹划开设电子信息材料专业的重要因素之一。”吕珺说。

早在5年前，合工大相关负责人就敏锐地观察到，电子信息材料相关人才短缺。虽然当时学校尚未开设此专业，但招聘单位对电子信息材料类人才的需求逐年递增。

“通过对近5年招聘岗位需求数据的分析，我们发现排名前10的用人单位中有5家都需要电子信息材料类人才。”合工大本科生院院长、教授黄云志说。

“合工大材料科学与工程学院多个专业开设的课程与电子信息材料相关。考虑到产业需求，我们向学校提出申请，把这些资源整合起来增设电子信息材料专业。学校于2022年正式向教育部提出申报该专业。”合工大材料科学与工程学院金属材料工程系主任、教授徐光青说。

汇集优质培养资源

作为教育部直属全国重点大学，合工大于1945年创建，2017年进入国家“双一流”建设高校行列。

在合工大材料科学与工程学院副院长、教授、博士生导师罗来马看来，合工大已经具备扎实深厚的电子信息材料人才培养基础。

罗来马介绍，材料科学与工程学院拥有4个国家级一流本科专业，即金属材料工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程。其中，金属材料工程专业是教育部公布通过工程教育认证专业名单中的全国首个材料类专业。

在师资方面，学院集聚了20余名多年从事电子信息材料研究与开发的一流专家，包括国家优秀青年基金获得者、教育部高等学校材料类专业教学指导委员会委员、安徽省杰出青年基金获得者等。

此外，合工大将依托材料科学与工程一级学科博士点，以及有色金属与加工技术国家地方联合工程研究中心、教育部铜合金及成形加工工程研究中心等平台，对相关人才进行培养。

“我们将把学院4个国家一流本科专业建设点中优质师资力量及实践平台中优质资源有机融合，将电子信息材料专业办成有亮点的品牌专业。为实现这个目标，我们将强化培养学生的数学和物理基础。”合工大材料科学与工程学院副院长、教授周如龙表示。

此外，学校还统筹电气与自动化工程学院、微电子学院、仪器科学与光电工程学院等优质师资团队，教授新专业部分课程。

“学校本科生院将汇聚全校优势师资力量，发挥平台优势，共同开展电子信息材料专业人才的培养工作。”黄云志介绍。

就业前景值得期待

记者了解到，合工大电子信息材料专业今年计划在全国招收约80名本科生，设置两个班级。“从专业布局来看，电子信息材料一定会成为热门专业。”黄云志表示，增设该专业是学校供给侧结构性改革的成果。

“按照学校多年的校企合作育人经验，我们将与知名企业深度合作，共同培养电子信息材料专业人才。”黄云志说，高校需要思考专业设置是否能满足企业需要，企业也需要加强与高校的互动，与高校联合培养人才。

“近年来，我们学院的毕业生供不应求。学校就业办数据显示，材料科学与工程学院毕业生人均可选择岗位达20个。”合工大材料科学与工程学院党委副书记朱峰说。

合工大十分关注电子信息材料专业学生的未来就业前景。“通过与相关企业对接，我们了解到此专业未来就业领域十分广泛，学生也可以在材料科学等领域进一步深造。”朱峰说。按照学校前期对该专业的相关调研来看，电子信息材料专业毕业生将会受到用人单位青睐，同时，半数以上的本科生还将继续深造。

“通过调研，我们发现，用人单位对我校材料类相关专业的毕业生满意度很高，许多毕业生也从事了电子信息材料方面的工作。”黄云志表示，合工大长期注重学生能力培养。学生通过努力学习，具备扎实的专业基础；经过系统工程训练，具备严谨的科学思维和解决复杂工程问题的能力。这让他们在各个行业和领域都能够取得优异的成绩。（记者 洪敬谱）

(责编：李昉、李依环)