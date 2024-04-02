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“首都电商大讲堂”公益培训启动

2024年04月02日09:00 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月1日电  （记者王洲）4月1日，“首都电商大讲堂”公益培训启动仪式在北京市平谷区举行。

据介绍，“首都电商大讲堂”系列培训活动将贯穿2024年全年，针对电商行业从业者或有意进入电商行业的社会人群、电商企业负责人搭建一体化培训体系，开展常态化、规模化电商人才系列培训活动，为促进北京市电子商务高质量发展提供人才支撑。培训活动的讲师团成员单位由电商平台、零售电商、金融支付、网络数据、直播基地、各大院校和相关法律服务机构等共同组成。

出台《关于促进北京市直播电商高质量发展的若干措施》，修订电子商务创新示范项目资金支持政策……近年来，北京市紧抓培育建设国际消费中心城市契机，全面优化电子商务发展政策环境，充分发挥电子商务在赋能实体经济、助推企业数字化转型、促进新型消费提质扩容中的积极作用。“‘首都电商大讲堂’是落实电商人才培养的具体措施，公益培训将整合优质培训资源，发挥好桥梁纽带作用，将实操型人才队伍建设与全市电子商务发展紧密结合起来。”北京市商务局党组成员，北京市国际服务贸易事务中心党委书记、主任赵旗舟说。

《 人民日报 》（ 2024年04月02日 06 版）

(责编：李依环、孙竞)

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