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共促网络文学佳作迭出（人民时评）

陈圆圆
2024年04月02日08:59 | 来源：人民网－人民日报
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好的网络文学作品，应当与时代共创、为时代留声，让读者入乎其内、徜徉故事世界的瑰丽景象，出乎其外、收获现实世界的精神滋养

超大体量，每天产生约1.5亿字创作量；阅读市场规模逾400亿元，IP市场规模大幅跃升；超越国界，读者来自200多个国家和地区。如今，中国网络文学不断提升创作质量、拓展传播半径，拉动文化产业快速发展，形成了独特的文学景观。

网络文学正成为最具有活力的新文学样式之一。网络文学写作年轻化，95后、00后引领创作风潮；“国潮”写作成风尚，中华优秀传统文化融入多元题材；新技术应用持续深化，“一键出海”、全球追更……不久前发布的《2023中国网络文学发展研究报告》显示，网络文学日益呈现发展新趋势，向精品化、IP转化提速、全球化迭代升级。欣欣向荣的新时代，蕴藏着丰饶的文学富矿。立足火热的社会实践，面向广阔的日常生活，肩负起文学新的使命，网络文学才能收获更多共鸣、走向更广阔天地。

网络文学充分观照时代，需以现实厚度延展创作维度。无论是书写山乡巨变、脱贫攻坚，还是关注科教兴国、非遗国潮，抑或是描摹职场奋斗、青年成长，得益于拥抱现实，网络文学的作品主题、叙事视角更为多元。好故事照见人间烟火，随着拥有不同经历的人进入创作队伍，网络文学的万花筒更加多彩。摆脱同质化、套路化的创作顽疾，扎根大地、向上生长，网络文学就能实现高质量发展。

充分利用技术变革，可开拓网络文学的边界。借助数字化、智能化新技术，网络文学翻译效率大幅提升，写作效率快速提高，产品样态与体验更趋丰富。以网络文学及其影视、游戏等衍生产品为代表的新文化形态，正以前所未有的速度跨越国界，成为中国文化海外传播新名片。充分运用高新科技和前沿技术，才能更好促进网络文学IP转化，有力推动跨文化传播。

网络文学创作生态持续改善、产业迅速壮大，离不开有力政策支持。近年来，《关于推动网络文学健康发展的指导意见》等文件出台，促进网络文学可持续发展；中国作家协会等机构通过发布网络文学影响力榜、启动“阅评计划”、在传统文学奖项中增设网络文学分类，从评价体系和学科建设等方面进一步助推网络文学精品化；《关于加强网络文学作品版权管理的通知》出台，“剑网”专项行动持续推进，护航网络文学产业良性发展。着眼未来，还应与时俱进、精准施策，进一步激发内容生产力，为网络文学高质量发展营造更优环境。

文学与时代的对话是一场双向奔赴，映照着社会发展的万千气象，凝结的是创作者的精神跋涉。网络文学伴随着互联网的普及而兴起，尽管读者、作者群不断演变，但“年轻态”“大众文化”始终是关键词。好的网络文学作品，应当与时代共创、为时代留声，让读者入乎其内、徜徉故事世界的瑰丽景象，出乎其外、收获现实世界的精神滋养。网络文学与时代同频共振，必将给予广大读者源源不断的能量，向世界更好展现一个活力满满、昂扬向上的中国。

《 人民日报 》（ 2024年04月02日 05 版）

(责编：李依环、孙竞)

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