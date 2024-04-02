人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

在专业领域就要“斤斤计较”（中国道路中国梦·与时代一起奔跑）

孙景南
2024年04月02日08:59 | 来源：人民网－人民日报
小字号

难点、堵点、卡点常常也是突破点，遇到困难多跟自己较劲，过硬本领就这样一点点打磨出来，事业就在一次次的突破中不断开拓

我1990年职高毕业后，从传统的铁路客车到地铁列车、高速动车组，从国外技术引进到大范围自主研发，30多年间，见证了我国轨道交通从“追赶者”到“领跑者”的奋进历程。今年全国两会期间，习近平总书记参加江苏代表团审议，我有幸发言。总书记指出，“交通行业一步一步往前，走在国际的前头，这里面很重要的就是工匠，光图纸设计得好还不行，最后要落实到焊工手里”。这些话语让我备受鼓舞。

电焊工作耗时耗力，但我始终相信，只要肯下功夫、善于钻研，人人都能练就“金刚钻”。刚走上焊工岗位时，为了快速掌握焊接要领，我白天跟着师傅学，晚上留在车间练，两年后就在技术竞赛中拔得头筹。2008年，公司开展地铁车型全焊接线建设，为了测试，我焊了200多种板材，厚度从2毫米到30毫米不等，建起了焊接数据库。在制造一线历练几十年，我深深体会到，精进业务没有捷径，不怕苦、不怕累，坚持在干中学、学中干，方能掌握一技之长、成就拿手绝活。

时代发展，需要大国工匠，需要更具匠心。何为“匠”？我认为就是在专业领域中对自己“斤斤计较”。在“复兴号”动车组研制过程中，列车牵引梁和枕梁交接处的补强板关键焊缝存在难点，一筹莫展的时候，我们选择推倒重来。经过多次论证，终于找到突破口——采用“链式推进法”，用特殊尺寸坡口补强板。独特的焊接手法和角度，在不到一周的时间解决了问题，首列车顺利进入生产环节并如期交付。行业发展、社会进步不断对我们的工作提出新的要求。难点、堵点、卡点常常也是突破点，遇到困难多跟自己较劲，过硬本领就这样一点点打磨出来，事业就在一次次的突破中不断开拓。

干我们这一行，素来有传帮带的好传统。回想入行之初，正是资深师傅的言传身教、引导熏陶，帮我夯实了焊接的基本功、养成了严谨细致的好习惯。把好手艺传下去、把匠人精神传承下去，我也责无旁贷。这些年，我参与编写《焊接结构生产》等培训教材，先后完成培训63批次，带徒24人，其中4人取得高级技师资质。看到他们成长成才，我由衷自豪。大国工匠，要有大本事，也要有大担当。发挥老带新的作用，带出更多顶梁柱，才能不负韶华，不负时代。

平凡岗位也能干出不平凡的业绩。从一名普通焊工到技能专家，技能改变了我的命运。加快建设制造强国，需要更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。我会继续做好本职工作，为建设交通强国贡献力量，也希望带动更多人走上走好技能成才、技能报国之路。

（作者为全国人大代表、中车南京浦镇车辆有限公司电焊工，本报记者白光迪采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年04月02日 05 版）

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部