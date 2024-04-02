孙景南

难点、堵点、卡点常常也是突破点，遇到困难多跟自己较劲，过硬本领就这样一点点打磨出来，事业就在一次次的突破中不断开拓

我1990年职高毕业后，从传统的铁路客车到地铁列车、高速动车组，从国外技术引进到大范围自主研发，30多年间，见证了我国轨道交通从“追赶者”到“领跑者”的奋进历程。今年全国两会期间，习近平总书记参加江苏代表团审议，我有幸发言。总书记指出，“交通行业一步一步往前，走在国际的前头，这里面很重要的就是工匠，光图纸设计得好还不行，最后要落实到焊工手里”。这些话语让我备受鼓舞。

电焊工作耗时耗力，但我始终相信，只要肯下功夫、善于钻研，人人都能练就“金刚钻”。刚走上焊工岗位时，为了快速掌握焊接要领，我白天跟着师傅学，晚上留在车间练，两年后就在技术竞赛中拔得头筹。2008年，公司开展地铁车型全焊接线建设，为了测试，我焊了200多种板材，厚度从2毫米到30毫米不等，建起了焊接数据库。在制造一线历练几十年，我深深体会到，精进业务没有捷径，不怕苦、不怕累，坚持在干中学、学中干，方能掌握一技之长、成就拿手绝活。

时代发展，需要大国工匠，需要更具匠心。何为“匠”？我认为就是在专业领域中对自己“斤斤计较”。在“复兴号”动车组研制过程中，列车牵引梁和枕梁交接处的补强板关键焊缝存在难点，一筹莫展的时候，我们选择推倒重来。经过多次论证，终于找到突破口——采用“链式推进法”，用特殊尺寸坡口补强板。独特的焊接手法和角度，在不到一周的时间解决了问题，首列车顺利进入生产环节并如期交付。行业发展、社会进步不断对我们的工作提出新的要求。难点、堵点、卡点常常也是突破点，遇到困难多跟自己较劲，过硬本领就这样一点点打磨出来，事业就在一次次的突破中不断开拓。

干我们这一行，素来有传帮带的好传统。回想入行之初，正是资深师傅的言传身教、引导熏陶，帮我夯实了焊接的基本功、养成了严谨细致的好习惯。把好手艺传下去、把匠人精神传承下去，我也责无旁贷。这些年，我参与编写《焊接结构生产》等培训教材，先后完成培训63批次，带徒24人，其中4人取得高级技师资质。看到他们成长成才，我由衷自豪。大国工匠，要有大本事，也要有大担当。发挥老带新的作用，带出更多顶梁柱，才能不负韶华，不负时代。

平凡岗位也能干出不平凡的业绩。从一名普通焊工到技能专家，技能改变了我的命运。加快建设制造强国，需要更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。我会继续做好本职工作，为建设交通强国贡献力量，也希望带动更多人走上走好技能成才、技能报国之路。

（作者为全国人大代表、中车南京浦镇车辆有限公司电焊工，本报记者白光迪采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年04月02日 05 版）

(责编：李依环、孙竞)